Tizedszer is a kolbászé a főszerep Fonyódon

A klasszikus ízek domináltak a jubileumi tizedik Fonyódi Kolbászfesztiválon. Idén rekordszámú nevező sorakozott fel a töltők mögött, s a látogatók száma is meghaladott minden eddigi rekordot.

Egy hétvégére minden a kolbászról szólt Fonyódon. A Zákányi Kálmán Sportcsarnokban felsorakozott töltőcsapatoknál akadt falusi fagyi kolbászból, kolbászos kóla és szalonnás klíma is. De a főszerepben természetesen a kolbász volt.

A tízéves jubileum kapcsán, a szervezők díjazták a legrégebbi résztvevőket. Így a LegJobbik Kolbász csapata nyert egy görögországi utazást.

Ám igazán mindenki nyertes volt, aki eljött, hiszen a hangulat miatt már érdemes volt, vélekedtek a versenyzők. – Itt mindenki jól érzi magát – mondta kérdésünkre Madarász Attila, a címvédő Buzsáki Boszorkányos Néptáncegyesület Csapatának vezetője. – A kolbásztöltés ráadásul nem áll távol tőlünk, hiszen sokan vágunk otthon is.

A Boszorkányos Fiúk a hagyományos ízekre helyezték a hangsúlyt, így tettek Schneider Zrt. csapatánál is. – Eredeti zalai, hagyományos receptet készítünk – mondta Kovács Veronika. – Speciális gyúrási technikát alkalmazunk és a fokhagymát előre megáztattuk, töltés előtt pedig még pihen egy órát a hús.

A külsőségekre is nagy hangsúlyt fektettek: mézeskalács malacokat kínáltak, az idősebb korosztálynak pedig parizerből formázott malackákat.

A zsűri dolga nem volt könnyű, hiszen sok szép kolbászt láttak. – A legjobb sütőkolbászt keressük – mondta el kérdésünkre Somogyi Zoltán, gasztroblogger, a zsűri elnöke. – A legkülönlegesebbnek a borókás-medvehagymás fehérkolbász ígérkezett, de idén inkább a hagyományos fűszerezést választották a versenyzők.

S sokkal alaposabban dolgoztak a darálásnál, tette hozzá a szakember.

Sokakat vonzott idén is a Fonyódi Kolbászfesztivál. – Van egy nyaralónk itt a közelben – mondta Földes Sándor, aki Komárom-Esztergom megyéből érkezett. – Amióta megvan, azóta mindig jövünk a kolbászfesztiválra is.

A Schumann család Somogyudvarhelyről érkezett, hogy megnézze Fonyódon hogyan készül a kolbász. – A párom hentes, ezért ő kritikus szemmel is nézi a csapatokat – mondta Schumann Zoltánné.

A jubileumi fesztiválra nagyon sokan jelentkeztek versenyezni. – Harminckét csapat versenyez a legjobb kolbászért – mondta Hidvégi József, polgármester. – Az elmúlt években a téli Balaton legnagyobb gasztronómiai rendezvényévé nőtte ki magát.

Az ötlet a szlovák testvértelepüléstől Érsekújvártól származik, amely természetesen képviselteti magát a rendezvényen. – Ahogy látom, jól érzik magukat az emberek – mondta kérdésünkre Klein Ottokar, Érsekújvár polgármestere. – És évről évre többen vannak, ezért szerintem, jól sikerült átültetni a fesztivált Fonyódra.

A gasztronómiai élmény mellett persze kulturális kalandokban sem volt hiány. Idén egy igazi világsztár is fellépett Fonyódon, szombat este a Master Blaster repítette vissza a kilencvenes évekbe a fesztiválozókat. Vasárnap pedig a három harminc éves somogyi város Fonyód, Tab és Csurgó közösen töltött egy 30 méteres kolbászt.

X. Fonyódi Kolbászfesztivál

Végeredménye

Különdíjak

A Hűtő Klíma Kft különdíjait (9db) átadja Kardos János ügyvezető, tulajdonos kapja:

15 Betöltés LOADING

4.Öszödi Öregfiúk

32.Érsekújvár

16.Fonyódi Polgárőrség

21. Soltvadkerti Malacok

20.Húsház.

17.Tótkomlós

11.Somogyvári Ifjusági és nyugdíjas klub.

19.Sütö-Get.

A Balatoni Hajózási Zrt. 5 db különdíjat, ajándékcsomagot ajánlott fel:

30. Fonyód Chargers

23. Keszthelyi Vszk

5.Unokatesónék Nagytarcsa

18. Töltöget

13.Kopasz és bandája

Csizmadia Attila felajánlásaként különdíjban részesül 9 csapat :

28. Kolbász Car Team

12. Schneider Róza Kolbásza

6.Unokatesók Nagytarcsa

2.Boszorkányos fiuk

31.Konyha 2.0

8. Malacka Jaj

9. Földvári Kolbász Klán

7. Coca Colbász

24.Legjobbik kolbász

A vendégvárásért és díszítésért Különdíjat kap 21-es csapat a Soltvadkerti Malacok csapata

Kiváló csapatmunkáért Különdíjat kap 22-es Soltvadkerti Vaddisznók csapata

Bronzérmes kolbászt töltött: 3 csapat

A Húsház Hungary Felajánlásaként 1db 10.000Ft-os vásárlási utalványban részesül

(ez csak 1 csapat a 3-ból)

· 10.000.- 1. Boszorkányos lányok

· 20.Húsház

· 10. Hűtő-Klíma

Ezüstérmes kolbászt töltött: 3 csapat

A Húsház Hungary Felajánlásaként 1db 20.000Ft-os vásárlási utalványban részesül

(ez csak 1 csapat a 3-ból)

* 20.000.- 14. Baglas Hús Kft

* 15. Betöltés LOADING

* 32.Érsekújvár

Aranyérmes kolbászt töltött: 3 csapat

A Húsház Hungary Felajánlásaként 1db 30.000Ft-s vásárlási utalványban részesül

(ez csak 1 csapat a 3-ból)

* 30.000.- 4. Őszödi Öregfiúk

* 3. Balatonőszöd Községért Egyesület

* 29. Bahart Fonyódi Körzet