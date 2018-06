Tizenhetedik polgári piknik Kötcsén

A tizenhetedik polgári piknikre késő délutánra megérkezett Orbán Viktor is, aki este hatóra után mondja el nagy várakozással várt szokásos kötcsei beszédét.

A pártelnök-miniszterelnök helyzetelemzése és feladatmeghatározása mindig jelentős eseménynek számít. Biztosan szóba kerülnek a választások eredményei, s akár évtizedre szóló víziók is előrevetülhetnek. A polgári oldal szellemi és gazdasági holdudvarának meghatározó szereplői szigorúan zárkörű rendezvényen délelőtt Kövér László házelnököt, majd Gulyás Gergely kancelláriaminisztert is meghallgathatták a polgári világot katalizáló Balog Zoltán mellett. Orbán Viktor amikor megérkezett, – szokásos módon – rögtön adakozott. Erről fotót is megosztott a közösségi oldalán.

A Polgári Pikniket minden évben a Balog Zoltán által vezetett Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezi a kötcsei Dobozy kúrián.

Cikkünket frissítjük.

18:40

– A soron következő, 2019-es európai parlamenti választás az értékek és a kultúrák küzdelme lesz, és itt nagyon sok mindent lehet veszíteni – erről is beszélt a 17. kötcsei találkozón Orbán Viktor miniszterelnök.

A zárt körben megrendezett kötetlen eszmecserén a kormányfő kifejtette: a Magyarország előtt álló lehetőségek óriásiak, de komoly veszélyek is leselkednek ránk. Ezek közül a migráció van az első helyen, de itt sikerrel álljuk a sarat – folytatta Orbán Viktor.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy az osztrák és az olasz választások megmutatták: ma nyugaton a bevándorláspárti, a multikultúra elsőbbségét hirdető erők vannak az egyik oldalon, a bevándorlást ellenző és a keresztény kultúra elsőbbségét képviselő erők pedig a másikon. Az Európai Unió sokat gyengült, mert a globalista bevándorláspárti kultúrát képviselő Brüsszel nem tudta megállítani a Brexitet. A britek távozása az unióból a migráció és az európai kultúrharc miatt következett be – mondta Orbán Viktor.

Fotó: Orbán Viktor miniszterelnök Facebook oldala.