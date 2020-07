Tízévnyi körhátrány: kinőtte a MotoGP Somogyot, álom marad a pálya

Eljárt az idő a sávolyi MotoGP-pálya felett. A félkész állapotú Balatonring olyan sokáig nem kellett senkinek, hogy már el is avult a jelenlegi versenykövetelmények szerint. 2023-ban hazánkba érkezik a gyorsaságimotoros-világbajnokság mezőnye. De nem Sávolyra, hanem egy új beruházás révén Hajdúnánásra.

Tíz évvel ezelőtti tervek szerint a Sávoly melletti Balatonring adott volna otthont a MotoGP magyar nagydíjaknak. A pálya alapkövét 2008-ban tették le. Az építkezés gyors tempóban kezdődött, mert 2009-ben már futamot terveztek a pályára. Azonban az eredetileg 80 millió euró összköltségvetésű fejlesztés 2010-ben leállt. A leggyakrabban emlegetett okok között szerepelt a gazdasági világválság, s az is, hogy a Magyar Fejlesztési Bank nem adta meg azt a 15,2 milliárd forintos hitelt, amit a spanyol beruházó kért.

A területet félkész állapotban hagyták maguk mögött a levonuló munkagépek. A spanyolok két év alatt 30 millió eurót fektettek a projektbe. Ebből elkészült a 4232 méter hosszú pálya nyomvonala a földmunkáig. Teljesen kiépült a víz-, csatorna, valamint az elektromos hálózat. Lesarkítva, tulajdonképpen az épületek és a pályaszerkezet kialakítása maradt hátra.

A Balatonring végül kalapács alá került csupán 1,5 milliárd forintos kikiáltási áron, miközben 3,5 milliárd forintnyi követeléssel volt már megterhelve. De senki nem akart versenypályát venni. Az árverés eredménytelenül zárult. A pálya azóta az enyészeté, még az alapkövet is ellopták már.

Az elmúlt évben ismét terítékre került a MotoGP futamainak magyarországi befogadása, Sávolyt is figyelembe véve. Végül a gyorsaságimotoros-világbajnokság jogtulajdonosa, a Dorna mondta ki a döntő szót. Ezután esett a választás Hajdúnánásra, ahol 65 milliárd forintos beruházással épül meg a multifunkciós versenypálya.

Schuller Tibor, Sávoly polgármestere arról beszélt: eddig legalább a remény megvolt, hogy befejezik a Balatonringet. Már csak azért is, mert a státuszát tekintve a sávolyi MotoGP-pálya még mindig államilag kiemelt beruházásként van nyilvántartva. – Az ésszerűség azt diktálta volna, hogy amit már elkezdtek, azt fejezzék be – folytatta a településvezető. – Ráadásul nagyon jó az elhelyezkedése, közel van az autópálya, a Balaton, a sármelléki reptér. Ismert az is, hogy hogy a szennyvízhálózat alapfeltétele volt a Balatonring építésének. A beruházás odáig eljutott, hogy Sávolyon megépült a szennyvíztisztító telep is, igaz Balatonringre méretezve. Schuller Tibor hozzátette azt is: mivel csak Sávoly és Somogysámson csatlakozhat a rendszerre, 15 százalékos a kihasználtsága. Elbírná az összes környező települést is, de rácsatlakozásuknak módosítást igénylő szakmai akadálya van.

Változtak az előírások, szigorúbbak a szabályok, túl drága lenne újból belefogni

Móring József Attila (Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési képviselője kifejtette: sajnos a sávolyi pálya 2008-as megtervezése óta jelentősen változtak a MotoGP-versenyhelyszínnel kapcsolatos követelmények. A paddock épület és a központi infrastruktúra elvárásai sem férnek el már ezen a területen. A vonalvezetés már elavultnak tekinthető. Hasonló pálya van már a versenynaptárban, ezért sem támogatta a jogtulajdonos a sávolyi helyszínt. Multifunkcionalitást lehetővé tevő egyéb létesítményeknek sincs elegendő hely a területen. A meglévő földmunkák teljes körű visszabontása és újbóli elvégzése lenne szükséges, amely a költségek jelentős növekedését jelentette volna. Zajkibocsátási normák változása miatt, a korábban tervezett pályahelyszín közelebb van a lakott területekhez, mint az elvárt lenne. A helyszín előkészületei óta megváltozott jogszabályi környezet lényegesen szigorúbb környezetvédelmi, építésügyi szabályokat ír elő.

A projekt esetleges megvalósítása jelentős környezetszennyezéssel, Natura-2000-es területek rombolásával és a Kis-Balaton páratlan élővilágának veszélyeztetésével is járna.