Több a szívpanasz és a fertőző megbetegedés az enyhe ősz miatt

Egyre többen keresik fel olyan panaszokkal a kaposvári háziorvosi rendelőket, amelyek egyértelműen a szokatlanul meleg időjárás számlájára írhatók.

– Sokkal több a szívprobléma, amely főleg a szív és érrendszeri betegségben szenvedőket érinti – magyarázta Dr. Fekete Julianna háziorvos. – Könnyebben terjed a fertőzés a melegebb időben, ezért a vírusfertőzések is megszaporodtak, tüdőgyulladást is többet találtunk. Sokan szenvednek hányás-hasmenéses fertőzéstől is, és gyakoribbak a felső légúti megbetegedések.

Egy másik körzetben is hasonló tapasztalatokról számolt be a háziorvos.

– Nagy hatással van az időjárás az emberekre, főleg az idősebbekre – mondta Dr. Magony Anett háziorvos. – Többen panaszkodnak arra, hogy ingadozik a vérnyomásuk, sokkal több a migrén, mint egyébként. Általában dekoncentráltabbak az emberek, nyűgösebbek, fáradékonyak és türelmetlenek is.

A háziorvos szerint az is probléma, hogy nehéz megfelelően felöltözni ehhez az időhöz, mivel nagyon sokat változik a hőmérséklet akár egy napon belül is, ezért gyakoribb a felfázás és a húgyúti fertőzések.

Kaposvár nem mindegyik gyermekorvosi körzetében emelkedett a beteg gyerekek száma, de Dr. Schmidt Tibor körzeti gyermekorvos rendelőjét gyakorlatilag elárasztották a gyerekek hétfőn délelőtt.

– Többen jöttek légúti megbetegedésekkel, de előfordult hányásos-hasmenéses panasz is – mondta gyerekorvos. – Ez valószínűleg amiatt lehet, hogy nagy a hőmérséklet ingadozás, este-reggel hűvös van, napközben pedig kellemes az idő, ami kedvez annak, hogy megtapadjanak a kórokozók.

El lehet kerülni a megbetegedéseket

Schmidt Tibor szerint a gyerekeknél réteges öltözködéssel, multivitamin készítményekkel lehet megakadályozni a megbetegedéseket. Nagyon kedvez a kórokozók terjedésének az is, hogy az iskolákban, óvodákban egy légtérben vannak a gyerekek, ezért sokat kell szellőztetni, kezet mosni. A testmozgás is sokat segíthet a megelőzésben és javasolt az influenza elleni oltás is.

Dr. Fekete Julianna azt tanácsolja, hogy aki szeretné erősíteni az immunrendszerét fogyasszon minél több gyümölcsöt, zöldséget, folyadékot, az idős embereknek pedig célszerű pihenni a melegebb napokban.