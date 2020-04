Ki a tulipánt szereti, most a kertészt segíti

Nem csattognak olyan hangosan a metszőollók a dísznövénykertészetekben, mint ahogy azt a látogatók a korábbi években megszokhatták. A koronavírus-járvány ugyanis átalakította a gazdaságot, így a mezőgazdasági szereplők életét is.

A tulipánok teljes virágzásban pompáznak már a szőlősgyöröki kertészetben. Az ezerszínű virágok közt mégsem felhőtlenül boldogok a Tulip Garden alapítói, nincs ugyanis, aki „leszüretelje” a virágokat. A koronavírus-járvány miatt a szezonnyitó pikniket is le kellett mondaniuk. – Ezért elkezdtük a virágok házhoz szállítását – mondta Mátrai Zoltán, a Tulip Garden egyik alapítója kedden délután a kertészetben, amikor Nagy István agrárminiszter és Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő látogatott el hozzájuk. – De még így is rajtunk marad az elültetett százezer hagyma nyolcvan százaléka, ami nagyjából ötmillió forintos kiesést jelent majd a számunkra.

Nem a Tulip Garden az egyetlen kertészet, amelyik hasonló helyzetbe került a járvány miatt, mondta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő Szőlősgyörökben. – A kormány mindent megtesz a bajba került ágazatok megsegítésére – hangsúlyozta. – S annak érdekében is, hogy a megszűnt munkahelyek helyett újakat hozzon létre.

– Nehéz időket élünk, hiszen a koronavírus-járvány átalakítja az életet és a gazdaságot – fogalmazott Nagy István agrárminiszter. – A kormány intézkedéseinek sorában szerepel, hogy az agráriumban dolgozók számára az agrár Széchenyi-kártya hitelét 200 millió forintra emeltük és minden rárakódó költségtől mentesítettük.

Ezenkívül döntés született a járulékcsökkentésről is az ágazatban, amelynek értelmében a kézműves söröket gyártók, a pálinkakészítők és a dísznövénykertészetek is csak a természetbeni, egészségügyi hozzájárulás megfizetésére kötelesek. – Ha megnézzük, ezek a tulipánok már túlvirágzottak, nem lehet őket eladni – mutatott a különböző színekben pompázó virágokra az agrárminiszter. – Tehát azonnali intézkedésre volt szükség, a járulékcsökkentéssel csak 7770 forintot kell megfizetniük a termesztőknek. De a jövőben dolgozunk a gazdaság újrastartoltatásán is.

A szőlész-borász ágazat és a vadgazdálkodók köre is részesül a munkahelyek megtartását ösztönző járulékcsökkentési programból, hangsúlyozta Nagy István Szőlősgyörökben. Nagy István arra kért mindenkit, aki otthon tölti a vírushelyzet időszakát és megteheti, hogy lakásából kimozdulva vásároljon egy csokor vágott virágot. Ezzel az egyszerű tettel ugyanis örömet szerezhetünk szeretteinknek, támogathatjuk a helyi vállalkozásokat és a kertészeteket is. Ezt demonstrálta a kormányszóvivő és az agrár­miniszter a Tulip Gardenben, ahol Biró Norbert megyei közgyűlési elnök, Huszti Gábor alelnök, Móring József Attila országgyűlési képviselő társaságában lelkes tulipánszedésbe fogtak.

Nem küldtek el senkit a kertészetből

A szőlősgyöröki Tulip Garden egyike a megye legismertebb tulipánlelőhelyeinek, a félhektáros területen százezer hagymát ültettek idén, hetvenezerrel többet, mint tavaly. – A díszkertészágazat nehéz helyzetbe került a nőnap után – mondta lapunknak Mátrai Zoltán. – Most már szezonnak kellene lennie, közeleg az anyák napja, ami nyilvánvalóan nem marad el, csak virágot nemigen ajándékozunk mostanában.

Mátrai Zoltán elmondása szerint az egynyári növényeket nevelők kerültek a legrosszabb a helyzetbe a járvány miatt, ám szerencsére náluk a kertészetben annyira nem tragikus a helyzet: ugyan kis létszámú gazdaságról van szó, ők meg tudták tartani a dolgozóikat.