Több mint 130 millió forintból újulnak meg a zártkerti utak

Három ütemben újulnak meg Kaposváron a zártkerti utak. A program már tavaly elkezdődött, akkor kettő utcát raktak rendbe. A felújítás második része pénteken kezdődött el a Diófa utcában.

– Több mint 130 millió forintból, 27 utcát teszünk járhatóvá – fogalmazott Szita Károly polgármester. – A Németh István Program keretében nagy beruházások folynak a városban, ezért rengeteg bontási törmelék keletkezik. Ezeket eddig kivittük a szeméttelepre, de úgy döntöttünk, hogy a jövőben felhasználjuk. Vásároltunk egy gépet, amivel megtörjük a bontási törmeléket, ebből apró kavicsot készítünk és utána beépítjük az út alapjába.

– Ez a technológia lehetővé teszi, hogy hatékonyabban és olcsóbban tudjuk felújítani a zártkerti utakat – tette hozzá Szita Károly. – Fontos, hogy felújítsuk ezeket az utcákat, hiszen nagyon csapadékos az időjárás, ami miatt sok út tönkre ment.

– Eddig bevált a bontási törmelékből készült útalap – hangsúlyozta Tóth István, városi főmérnök. – Tavaly ősszel két utcánál is így alapoztunk, és úgy néz ki, hogy jól bírja az út. Változó – 15, 20, 25 centiméter – vastagságban kerül be az alapba az elaprított törmelék, amire kőbányából származó vegyes mészkő zúzalékot teszünk. Amelyik utca nagyon meredek oda még dupla bitumenes réteg is kerül.

Az építési munkákat várhatóan az idén befejezik, ez idő alatt összesen 23 kilométernyi utat újítanak fel.