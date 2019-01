Több mint egyharmada már járható az R-67-esnek

Több helyen, csaknem 12 kilométer hosszan rá tudnak menni az autósok már az R-67-es gyorsforgalmi út újonnan aszfaltozott részére. A munkálatok a Nemzeti Infrastruktúra Zrt. tájékoztatása szerint a tervezett ütemben haladnak, 2019 őszétől használhatják a teljes, 33 kilométeres szakaszt az autósok.

– Lassabb a közlekedés a lámpa miatt Mernye és Mernyeszentmiklós között – ez az egyetlen negatív dolog, amit az érintett településen lakók megfogalmaztak az R-67-es gyorsforgalmi út építése során. Kisfalusi András, Mernye polgármestere hozzátette: minden eddigi megvalósult műszaki átadásra meghívták az érintett településeket és folyamatosan egyeztetnek velük.

– Reméljük, hogy a beruházást követően biztonságosabb forgalom lesz és csökkenek a balesetek is. Abban is reménykedünk, hogy a helyi ipari üzemek logisztikája is könnyebb lesz – jegyezte meg Kisfalusi András.

– Örülünk a beruházásnak, de az építési munkák nagyobb átmenő forgalmat generáltak a településen – mondta el Káldi László. Somogybabod polgármestere hozzátette: a kivitelező és a NIF Zrt. korrektül tájékoztatta az önkormányzatot és abban bíznak, hogy 2019 őszére elkészülnek a munkálatokkal és így csökken a megnövekedett forgalom Somogybabodon.

A Nemzeti Infrastruktúra Zrt. tájékoztatása szerint a téli leállást követően, az időjárás függvényében indulnak újra a munkálatok. Közleményükben azt írták, a töltésépítések a megépült szakaszokon a tél beállta előtt bevédésre kerültek, elkészült a védőréteg. A beton alapréteg, illetve bitumenes alapréteg építése több szakaszon elkészült. A meglévő 67-es számú főút forgalmának átterelése megtörtént a Somogybabod és Vadépuszta között megépült 6714. összekötő útra, illetve kötőréteg szinten a meglévő főúttal párhuzamosan mintegy 2,5 km hosszban, Mernye és Mernyeszentmiklós közötti szakaszon megépített jobb pálya szakaszára. A beruházás a tervezett ütemben halad, az elkészült új utat, várhatóan 2019 őszétől használhatják majd az autósok.

