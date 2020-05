Több mint ezer szakember kerül ki az iskolapadból

Sütnek-főznek, kertészkednek, bőrt diagnosztizálnak. Javában zajlanak a szakmai gyakorlati vizsgák a Kaposvári és a Siófoki Szakképzési Centrum tagintézményeiben. A koronavírus miatt számos óvintézkedést vezettek be. Több mint 1200 somogyi diák szerezhet szakmát a következő napokban.

A krémeket tanulmányozza szájmaszkban és kesztyűben Horváth Nikolett. Csütörtökön vizsgázott kozmetika szakmából. – A legszebb női szakmának gondolom és az a tervben, hogy a szépségiparban helyezkedem el – mondta el a fiatal lány, aki az érettségit követően választotta ezt a képzést. A koronavírus miatt nem csak a gyakorlati oktatás, hanem a vizsga is máshogy zajlik idén.

– A két éves képzés lezárásaként a mostani vizsgára a tanulók három feladatot videón és fotón készítettek el, a családtagok lehettek a modellek, akiket most nem hívtunk be, hanem képen kell a bőrdiagnosztikából felelniük – mondta el Zsoldos Katalin, gyakorlati szakoktató. Hozzátette: a kaposvári építőipariban harmadik éve indították el a kozmetikus képzést. – Szeptembertől már kilencedikben, technikumban is elindul a képzés, ami örömünkre nagy népszerűségnek örvend, jelenleg 25 főt meghaladja az osztálylétszám – mondta el Agócs Attila, az intézmény igazgatója.

Összesen 908 tanuló szerezhet szakképesítést a napokban a Kaposvári Szakképzési Centrumban. – A gyakorlati vizsgák során be kell tartani az előírt óvintézkedéseket,a fertőtlenítés, védőtávolság mellett mind a vizsgabizottság, mind a vizsgázók számára kötelező a maszk viselése, gumikesztyű használata, ezeket a centrum mindenki számára biztosította – mondta el Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója.

A Siófoki Szakképzési Centrumban 297 fő tesz szakmai vizsgát június 9-ig. – Az egyedi miniszteri határozatnak megfelelően, az érettségihez hasonlóan szóbeli vizsgákra nem kerül sor, tanulóink a gépészettől a szépészetig több ágazatban mutatják be szakmai tudásukat – mondta el Bodrogi Csaba, a Siófoki Szakképzési Centrum szakmai főigazgató-helyettese. Hozzátette: amennyiben szükség van közösen használt gépre, szerszámra, ezeket minden tanuló után fertőtlenítik.