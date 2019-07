Több mint kétezren evezték át idén is a Balatont

A Magyar Kajak Kenu Szövetség támogatásával és rendezésében immár másodszor szelhették át a Balatont az evezés szerelmesei a hétvégén Fonyódon.

Több mint kétezren vághattak neki a Balatonnak szombat délelőtt azok, akik valamilyen emberi erő hajtotta járművel átszelték a tavat. Berényi Péter, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezési igazgatója, illetve a Balaton Átevezés 2019 rendezvény főszervezője lapunk kérdésére elmondta, hogy a megnövekedett jelentkezés is igazolja, hogy egy igazán kiváló esemény lett az átevezés. Sokan szeretik, kalandot és kihívást látnak a táv teljesítésében. Ugyanakkor szórakozás is, így családi rendezvénynek ugyanúgy tekinthető, mint sporteseménynek, illetve tömegsportnak is.

A fonyódi kutyás strandon kialakított fesztiválterületen minden induló letehette vízi alkalmatosságát, mellyel aztán délelőtt kilenc órától délután egyig vághatott neki a távnak. A vízen bólyával kirakott csatornán lehetett evezni. Volt aki megszokott csónakkal, kajakkal, kenuval vágott neki a távnak, de olyan is aki többedmagával indult neki a megpróbáltatásnak sárkányhajóval. Az idő kegyeibe fogadta az indulókat, a szikrázó napsütésben inkább a leégéstől kellett tartaniuk, mintsem a hullámok erejétől.

Ebben az évben több sportág jeles képviselője is részt vett az eseményen. Többek között lapátot ragadott Csampa Zsolt, a Magyar Vívószövetség elnöke, aki párban teljesítette a távot Schmidt Gáborral, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökével. De átevezte a Balatont Szabó Gabriella olimpiai bajnok, és Boros Gergely világbajnok is.

Boros Gergely elmondta, hogy most először evezte át a Balatont, de nagyon tetszett neki az esemény hangulata, így jövőre biztosan elhozza családját is, hogy együtt győzhessék le a távot.