Több mint ötszáz diák a zeneiskolában

A Liszt Ferenc Zeneiskolában két napos pótfelvételit és pótbeiratkozást hirdetettek: szeptember másodikán és harmadikán délután várják a diákokat.

Ősztől csaknem 20 hangszeren folytatják a zenei képzést, s egyebek mellett még cselló, furulya, oboa, fagott és kiselőképzős szolfézsszakra is elfogadják a jelentkezéseket. Szabó Klaudia, a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola intézményvezető-helyettese kiemelte: a képzésen kívül az új tanévben is gazdag rendezvénysorozatot állítanak össze. Koncertek, közösségi találkozók egészítik ki az évadot továbbá térségi és országos megmérettetésen is képviselik a zeneiskolát a diákok.

– A zene világnapját október elsején tartjuk, s tervek szerint Kaposváron 15 helyszínen lépnek fel a résztvevők – tájékoztatott Szabó Klaudia. – Előreláthatóan közel 500-an kapcsolódnak a nagyszabású programba, a zeneiskolásokon kívül általános- és középiskolások valamint nyugdíjas egyesületek is részesei lesznek a városi ünnepségnek. Liszt Ferenc születésnapja alkalmából október 22-én megemlékezést tartunk, s novemberben negyedik alkalommal ad otthont iskolánk a Rév Lívia regionális zongoraversenynek: négy megyéből közel 100 gyermek mutatja meg tudása legjavát.

Az intézményben ötszáznál is többen járnak képzésre az új tanévben.