Több száz hiányzóval indul az idei érettségi

Szigorúbb intézkedések mellett, védőfelszerelések használatával, csaknem kétezer fiatal kezdi meg az idei érettségit hétfőn Somogyban. A vizsgákra minden intézményt felkészítettek, az elmúlt napokban fertőtlenítették azokat a termeket, ahol az írásbelik zajlanak majd.

Az elmúlt évekhez képest teljesen más az idei érettségi. A koronavírus-járvány miatt rengeteg biztonsági intézkedést kellett hozni az intézményekben. A tantermekben egyszerre legfeljebb tíz diák tartózkodhat, minden végzősnek adnak szájmaszkot és gumikesztyűt, de arra is figyelnek a pedagógusok, hogy a fiatalok ne csoportosuljanak. Az érettségi időpontja is megváltozott. A korábbi években reggel nyolc órakor kezdődött, most azonban a diákok kilenc órától adhatnak számot tudásukról.

Tavalyhoz képest az idén több mint 700-zal kevesebben érettségiznek Somogy megyében. Ennek egyik oka, hogy a még nem végzős diákoknak nem lehet előrehozott vizsgát tenni. A kaposvári református iskolában például ötven fiatal jelentkezett érettségire, de csak harminckét tanuló vesz részt a vizsgákon. Molnár Tímea, az intézmény vezetője elmondta: az előrehozott érettségi tárgyak többsége angol lett volna. Hozzátette: azok a diákok, akik májusban nem tudnak vizsgázni, szeptemberben tehetik le az előrehozott érettségit.

A legtöbb diák a Kaposvári Szakképzési Centrumhoz tartozó intézményekben vizsgázik, csaknem 700 diák ül be a padokba. A Kaposvári Tankerületi Központ iskoláiban 479, a Siófoki Tankerületi Központban 268, a Siófoki Szakképzési Centrum intézményeiben mintegy 300, az Agrárminisztériumhoz tartozó somogyi iskolákban 115, a kaposvári katolikus iskolában 54, míg a csurgói református gimnáziumban 25 végzős tanuló mérettetik meg.

Nem zavarnak majd a védőeszközök

Az elmúlt heteket, de még az utolsó napokat is a felkészülésre fordította Szíj Zsombor. A kaposvári Eötvös Loránd Műszaki iskola tanulója nagyon izgul a vizsgák miatt. Elmondása szerint azonban, ha megkapja a feladatsort, akkor megnyugszik, és csak arra koncentrál, hogy minél jobban megoldja. A fiatal a legjobban a matematika érettségitől tart, ez a tantárgy ugyanis kevésbé tartozik a kedvencei közé. A hétfői magyar érettségire viszont sokat készült, a legjobban a verselemzésre készült fel. Hozzátette: a vizsga előtt kapnak majd maszkot és kesztyűt, utóbbit kötelező hordani, de a biztonság kedvéért a kesztyűt is felhúzza. Szíj Zsombor úgy gondolja: ezek a védőeszközök nem zavarják majd a vizsga alatt.