Több száz kilónyi finomságot szállítottak házhoz a piacról

Több mint kétszáz kiló friss zöldség, gyümölcs és húsáru indult útjára csütörtökön reggel a kaposvári nagypiacról. Tucatnyi önkormányzati önkéntes három gépjárművel több mint húsz helyre szállította ki a kereskedők, őstermelők finomságait.

Bevásárló kocsikkal és óriási dobozokkal a kezünkben már reggel hét órakor vásároltak az önkéntesek a kaposvári piacon. – A tojás majd akkor a benti csarnokban, a zöldség és a gyümölcs mind megvan – ellenőrizték listájukat. László Piroska a Temesvár utcai óvodában dajkaként dolgozik, ám amióta bezárták az intézményt, önkéntesként segít. – Sokan ragaszkodnak egy-egy árushoz, hogy ott vásároljunk be, de nagyon pozitívak a visszajelzések – mondta el a kaposvári önkéntes, aki számára nem ismeretlen a piac. – Mindenkivel kicsit beszélgetünk és indulunk is tovább.

Miután a kisbuszok mind megteltek a friss portékákkal, már indultak is az önkéntesek. Három gépjárművel több mint húsz helyre mentek csütörtökön. – Mindenhol nagyon várnak minket, sokuknak megkönnyítjük a mindennapokat a házhoz szállítással – mondta el Deák Richárdné.

Első állomásuk a Bláthy Ottó utca volt, itt lakik Szabó Károly, aki rendszeres piaclátogató, de a koronavírus-járvány miatt most nem szívesen mozdul ki otthonról. – Nagy segítség a házhoz szállítás, mindent meghoztak, látom itt van a karalábé, répa, zellerzöld és az almák is – pakolta ki a friss zöldségeket a dobozból a kaposvári nyugdíjas.

A következő megálló Fábos Jánosné háza volt, csomagját a teraszig vitték az önkéntesek. – Eddig mindent magam intéztem, de most azt mondták, ne menjünk sehova, én pedig szót fogadtam – mondta mosolyogva a kaposvári nyugdíjas. Csomagjába tészta, tojás, kávé, zöldségek és gyümölcsök is kerültek.

A csütörtök volt a második nap, hogy házhoz vitték a piaci portékát a több gyermekes családoknak és nyugdíjasoknak. – Keddtől péntekig lehet rendelni nyolctól délig és minden terméket másnap reggel viszünk házhoz – mondta el Bíró Éva, a kaposvári Nagypiac vezetője. – Nagy az igény a kiszállításra, csütörtökön is több mint kétszáz kilónyi terméket vittek ki az önkéntesek.

Savanyú káposzta a sláger

– A legtöbb listán szerepel krumpli, alma, hagyma, de nagyon sokan kérik a savanyú káposztát is, ami jó vitaminforrás és a magyar konyha alapanyaga – mondta el Bíró Éva piacvezető. Kiemelte: a vásárlók és a termelők között hosszú évek alatt bizalmi kapcsolat alakult ki, sokan név szerint kérik, hogy melyik kereskedőnél vásároljunk be számukra. Nem csak élelmiszer, hanem virágrendelést is felvesznek. – Gondoljanak a kertészetekre is, a virág rendeléseket is felvesszük és azt ők viszik ki, mellé pedig tanácsot is kapnak a vásárlók – tette hozzá a piacvezető.