Több százan mártóztak meg az új év első napján a Balatonban

Az újévi csobbanás már-már olyan elmaradhatatlan hagyomány szilvesztert követően, mint a lencseevés. Sokan megmártóztak a Balaton téli hullámaiban többek között Szigligeten.

Hetedik alkalommal szervezték meg a Veszprém megyei Szigligeten az újévi csobbanást, melyet nem hagyott ki a település polgármestere sem. Balassa Balázs portálunknak elmondta: évről évre egyre többen érdeklődnek az esemény iránt, mind a csobbanók, minden pedig a nézők részéről. Az idén megközelítőleg hatezer néző kísérte figyelemmel, amint ötszázegy fürdőző merészkedett a magyar tenger hideg vizébe az új esztendő első napján. Az idén számos kiegészítő programmal is kedveskedtek a Szigligetre látogatóknak, ismert magyar emberek is részt vettek a hagyományos eseményen. Vízibicikli versenyre vártak többeket, s extrém fürdőruha versenyt is szerveztek, mely szintén kedvelt program.

Lelátókat építettek az idén, a csobbanókat öltözősátrak várták Szigligeten. A polgármester hozzátette: csak úgy mehettek be a fürdőzők a vízbe, ha előtte részt vettek a helyszínen egy orvosi vizsgálaton. Ám az újévi megmártózás egy kisebb kihívással is szolgált. Azok hozhatták ki a település vízben felállított karácsonyfáját, akik legelőször értek oda. A leggyorsabb csobbanók díja pedig fa tetején lévő pálinka lett.

Információink szerint Siófokon is megmártóztak néhányan a téli Balatonban 2018 első napján. A Mala Garden előtti partszakaszra hívta a csobbanókat egy közösségi weboldalon megosztott nyilvános esemény.

Emellett voltak olyanok is, akik már karácsonykor megmártóztak – tudtuk meg. A bárdudvarnoki Petörkei tó fürödtek meg többen is, akiket forralt bor várt a téli csobbanás után. Úgy tudjuk, hogy a település polgármestere, Mester Balázs is a fürdőzőkkel tartott.