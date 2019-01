Több százan vettek részt a Három Királyok túrán

Igazi téli időben vágtak neki az idei három királyok túra távjának a résztvevők. A tizenharmadik alkalommal meghirdetett téli sétára ezúttal is egy tábla csokoládéval lehetett nevezni a kaposfüredi Benedek Elek Általános Iskolában.

Közel félezer résztvevő indult el az idei havas túrán. A túrázókat meleg teával, forralt borral és zsíros kenyérrel indították útnak a szervezők: a Kaposfüredi Részönkormányzat és a Szeretem Kaposvárt Mozgalom.

A kaposfüredi asszonyok már kora reggel azon dolgoztak, hogy elegendő harapnivaló és forró ital legyen a Három Királyok hagyományait felidézők számára. – Mindig vízkereszthez közeli időpontban tartjuk ezt a túrát – mondta Nagy Attila, kaposfüredi részönkormányzati képviselő. – Azt idézzük fel vele, amikor a három királyok felkeresték a kis Jézust és ajándékot vittek neki.

Sokan rendszeres résztvevői az újévi kirándulásnak, mondván ez egy remek szabadtéri program a sok bejgli és malacsült után. – Ilyenkor télen az ember hajlamos egy kicsit ellustulni – vélekedett Tóthmárton Tamás. – A hideg miatt nehezebben vesszük rá magunkat a mozgásra. Ez a túra pedig egy jó ok arra, hogy társasággal az ember kimozduljon otthonról. Ráadásul a túra alatt olyan vendégszeretetben van részünk, amit nehéz máshol megtalálni.

Idén nyolc borosgazda döntött úgy, hogy dacára a hidegnek kinyitja pincéje kapuit a túrázók előtt és forralt borral, harapnivalóval vendégeli meg a három királyok nyomdokain járókat.

Nagyon sokan vágtak neki a téli köntösbe burkolózott kaposfüredi szőlőhegy meghódításának családdal.

A legfiatalabb résztvevő volt talán a kis Panni, aki most még babakocsival túrázott. De a mindössze két éves csöppség onnan kiszállva, azonnal a hóba vetette magát. – Mi elég bevállalósak vagyunk – mesélte Panni édesanyja, Lázár Anikó. – A tavalyi túrán is már itt volt velünk Panni, igaz akkor nem volt hó, de most ez így külön élmény neki is és nekünk is. De a nyáron drávai kenutúrára is magunkkal vittük, a mozgás szeretetére neveljük a gyerekeinket.

Családdal és barátokkal túrázott Szabó Attila is, aki először nevezett a téli kirándulásra. – Ilyenkor együtt mozog a család – mondta a harmincas éveiben járó fiatalember. – A mozgás fontos főleg a mai embernek, amikor egész nap csak egy helyben ülünk. A havazás miatt pedig még jobb a hangulat.

Sokan négylábúikkal érkeztek a túrára, s szemmel láthatóan a kutyák is élvezték a kirándulást a hóban. A gyerekek egy része pedig szánkón teljesítette a távot, míg mások hóangyalt csinálva élvezték a téli kiruccanást a szabadba.

Jótékony célra kerül a nevezési díj Minden nevező egy tábla csokoládé leadásával vehetett részt. Az összegyűlt több száz csokoládé rászorulók hétköznapjait édesítik meg. A Borostyánvirág Anyaotthonba, a Nyitott Kapu Gondozási Központba és a kaposfüredi Napsugár Otthonba is jut majd a finomságokból. –

Öröm látni, mennyire örülnek az adománynak – mondta Nagy Attila, kaposfüredi részönkormányzati képviselő. – Még a hajléktalanoknál a felnőttek is csillogó szemekkel várják a csokoládét, de a legnagyobb sikere a Napsugár otthonban lakó sérült fiatalok körében van.

