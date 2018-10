Több volt a riasztás, kevesebb a tragédia

Mozgalmas szezonon van túl a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata, ám a munka nem ért véget az idegenforgalmi szezon végeztével. Hiszen ősszel a horgászati szezon ad feladatot a szakembereknek.

Az idei évben 443 vízimentő teljesített szolgálatot a Balatonnál, ahol 32 településen 56 strandon és 7 medencénél, összesen 63 helyszínen voltak jelen a szakemberek. – Egy nagyon erős szezonon vagyunk túl – fogalmazott Bagyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának (VMSZ) elnöke. – Azt hiszem, ezt mindenki érezte, hiszen meleg volt és minden körülmény ideális arra, hogy a Balaton megteljen turistákkal. Minden kolléga becsülettel dolgozott, ennek megfelelően meg is jöttek a várt eredmények. Ezúton is köszönjük azoknak a fürdőzőknek, akik hozzátették a magukét, de persze így is voltak sajnos balesetek.

Az idei nyáron a jobban előkészített kommunikáció meghozta a várt eredményt Bagyó Sándor szerint: nem az volt a cél, hogy elijesszék a turistákat, mert a Balaton egy biztonságos hely. – Ám, hogy ez így is maradjon, a média segítségével az egyéni felelősségérzetet kell növelni – mondta. – De nem elég tudni, mi kötelező, hanem a szabályokat be is kell tartani. Hiába olimpikon úszó valaki, ha például beüti a fejét a vitorlás lengő alkatrészébe és eszméletlenül zuhan a habokba – figyelmeztetett a szakember. – Azonban, ha mentőmellényt visel jó esély van rá, hogy megtaláljuk a zavaros vízben is. Ott ugyanis rendkívül kicsi a látótávolság, ezért ha valaki elmerül, olyan őt keresni, mint egy tűt a szénakazalban.

A nyári szezon ugyan lezárult, ám elkezdődött a horgászszezon a Balatonon. – Csak megfelelő felszereltséggel, alapossággal, odafigyeléssel és kontrollal szálljunk vízre, ne feledjük el, hogy hideg a víz – figyelmeztetett Bagyó Sándor. – Ilyenkor könnyen olyan helyzetbe kerülhet a horgász, amelyet nem tud kontrollálni. Aki vízre száll függetlenül a viharjelzéstől, szerezzen be olyan kényelmes mentőmellényt, amely viselésével nem kerülhet nagyobb bajba. Mert segíteni annak tudunk, aki fent marad a vízen.

Rekord mozgalmas nyarat zártak

Sok volt idén a turista, így magas volt az esetszám is: a strandi mentők 3406 könnyű sérültet láttak el, közülük 37 embert a vízből mentettek ki, s 87 fürdőzőhöz a mentőszolgálatot is riasztani kellett. Hatszor újraélesztésre is szükség volt a helyszínen, egyszer hajón végezték el, a többi öt esetnél a strandon mentettek életet.

A két sürgősségi mentőhajó és mentőtiszti gépkocsi összesen 109 esetet látott el, vízimentők hajóinak 321 esetben kellett kifutniuk. Legtöbbször bajba jutottak segítségére siettek a szakemberek, de számos vízi rendezvény biztosítását is ők látták el, és vihar előtti vízfelszínürítést is 35-ször végeztek.

Idén kiemelkedően sok rendezvényen szolgáltak a vízimentők, 49 ilyen esemény volt. Bagyó Sándor elmondta: ez a mennyiség már erősen feszegette a szervezet teljesítőképességének a határait. A jövőben csak komoly eszközfejlesztés után tudnak hasonlóan magas számú rendezvényen teljesíteni.

Valódi „Mentőöv” a strandolóknak

Látványos újításokat ígér a jövő nyárra Bagyó Sándor a vízimentők tevékenységében. – A Mentőöv program keretében kikerülnek a mederviszonyokat ábrázoló információs táblák – tudtuk meg a VMSZ elnökétől. – Nem mindegy ugyanis, hogy öt centis vízbe ugranak fejest, vagy mély vízbe. Ezt először csak tesztüzemben helyezzük ki bizonyos strandokra, majd kiterjesztjük a többi kijelölt fürdőhelyre is. A vízbefulladás mellett az egyik legtragikusabb dolog az, amikor valaki sekély vízbe úgy ugrik fejest, hogy nyakát töri. Így örök életére lebénul.

Az új medertáblák számozottak lesznek, így ha valaki segítséget kér, pontosabban meg tudja majd mondani, hol van. Ez a segítség megérkezésének gyorsítását is szolgálja majd.

Idén is sok prevenciós programon vett részt a VMSZ, ezt folytatná jövőre is, s már ősszel is megjelennek a vízimentők az iskolákban.

Emellett abban is szeretne eredményt elérni a szervezet, hogy törvényileg meghatározottá váljon adott partszakaszra mennyi vízimentő szükséges.