Többen is esélyt kaptak a munkára az elmúlt években

Nagyot nőtt hét év alatt a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási mutatója. A megyében is érzik a pozitív változást, bár nem egy helyen még többeket is foglalkoztatnának, ha lenne arra lehetőség.

Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott beszélt arról nemrégiben az MTI szerint, hogy míg 2011-ben mintegy 15 ezer, tavaly már több mint 80 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozott.

A Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesületében 2013-ig csupán egy embert alkalmazhattak a megváltozott munkaképességűek után járó bértámogatással. – Ezután lehetőség nyílt rá, hogy bővítsük a kört, így évről-évre egyre több embert alkalmazhattunk – mondta Dányádiné Molnár Cecília, az egyesület elnöke. – Tavaly már 17 megváltozott munkaképességű, javarészt látássérült dolgozott nálunk, s az idén már 19-en vagyunk. Ez egy nagyon pozitív változás, hiszen a munkavállalók révén fellendíthettük a tevékenységi köreinket a megyében, több szolgáltatást is be tudtunk vezetni. Többek között már informatikai tanácsadói és masszázs-szolgáltatásunk is van, sorstársi segítő csoportot is működtetünk.

Hozzátette: 480-an vannak az egyesületben, de ennél sokkal több látássérült él a megyében. Abban bíznak, hogy a munkavállalók révén még többeket sikerül bevonni a szervezetbe.

A kaposvári Gold Consulting Szociális Szövetkezet keretein belül is több megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatnak, kézműves tevékenységet, varrodai elő- és utómunkálatokat végeznek. Filótás Pálné, a szövetkezet rehabilitációs mentortanácsadója úgy véli: nem csak a kereseti lehetőség segítség a dolgozóknak, hanem hogy egyfajta fejlesztő munkát végezhetnek.

Állami költségvetési támogatásból foglalkoztatnak, melyre minden évben pályáznak. A bér és járulékköltséget tudják finanszírozni ebből. A minimálbért, illetve annak arányos részét kereshetik meg a megváltozott munkaképességű dolgozók, attól függően, hogy ki-hány órában tevékenykedik. Ha lenne rá támogatási lehetőség, növelnék a varroda kapacitását a jövőben.

– Néhány éve még kórházban voltam, s az állapotom nem engedte meg, hogy dolgozzak – mondta Csikvár Zsuzsanna, aki a varroda munkálataiba, s a kézműves feladatokba segít be. – Ezért sokat jelent nekem a munkahely, azóta van egy kis stabilitásom – mondta a kaposvári alkalmazott.

A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete egyik intézményében, a Napsugár Aquapóniás és Szociális Központban is foglalkoztatnak megváltozott munkaképességű embereket: többek között hallássérültek, autisták, mozgássérültek végeznek összeszerelő munkát a Kaposvári Villamossági Gyár részére.

– Nagy segítség volt számomra, amikor 2010-ben elhelyezkedhettem itt – mondta Katona-Huszár Szilvia, aki a foglalkoztatóban tevékenykedik csoportvezetőként. – Betegségemből adódóan nem végezhetek fizikai munkát.