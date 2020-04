Több feladatot kapnak a szentbalázsi önkéntesek

A veszélyhelyzet idején gyakrabban járőröznek a szentbalázsi polgárőrök és több időt töltenek szolgálatban az önkéntes tűzoltók.

Tűzoltó és polgárőr egy csapatot alkot Szentbalázson. Utóbbiak három éve 1600 órát töltöttek szolgálatban, 2018-ban 1692-őt, 2019-ban 1750 órát. S a közösség arra számít, hogy a lakosság az egyszázalékos-adófelajánlás során is támogatja munkájukat.

Feszítővas és bontóbalta is megtalálható a szentbalázsi önkéntesek tűzoltóautóján. A 160 lóerős járművel közúti balesethez és avartűzhöz is vonultak, nemrég egy eltűnt személy felkutatásában vettek részt. A koronavírus-fertőzés kapcsán a csapat is felkészült az esetleges többletszolgálatra.

Veszélyhelyzetben több feladat hárul a szentbalázsi önkéntesekre is

Az önkéntes tűzoltókat 2017-ben 36 beavatkozáshoz riasztották, 2018-ban 19, tavaly 15, míg 2020-ban március végéig hat vonulásuk volt. Sipos József, a Szentbalázsi Tűzoltó és Polgárőr Egyesület elnöke elmondta: a két tűzoltó járművet bármikor hadra foghatják, folyamatosan gondoskodnak a karbantartásukról.

– Az Iveco tűzoltóautót annak idején pályázati pénzből vásároltuk – közölte a 30 fős csapat vezetője. – Ezer liter víz szállítására alkalmas a kilencszemélyes, gyors beavatkozásra alkalmas eszközökkel ellátott jármű. Bontóbalta, fűrész, feszítővas és drótkötél is a felszerelés részét képezi, utóbbival személyautót, de akár egy kisteherautót is könnyedén kihúzhatunk az árokból.

Az önkéntes bűnmegelőzőknek a szokásosnál is sűrűbb járőrözésen kívül arra is van gondjuk, hogy az iskolai felújításhoz szállított építőanyag biztonságban legyen.