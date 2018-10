Tök jó napokkal vár a rádpusztai élménybirtok

Ismét Tök jó napokat tartanak a rádpusztai gasztro és élménybirtokon. Október 27-én és 28-án minden a tök körül forog a vendéglátóhelyen.

Hetedik alkalommal tartják meg a tököt népszerűsítő, vendégváró napokat, amelyen mindig több százan vesznek részt. A tökkirályként is számon tartott tökfaragó mester, Kalmár Benedek segítségével faraghatnak tököt a gyerekek a rendezvényen. A nap végén díjazzák a legjobban sikerült faragványokat. Tökfestéssel is készülnek, és töklámpás versenyt is tartanak.

A betérők összemérhetik a saját termésüket, mert keresik a legnagyobb és a legszebb tököt is. Amíg a gyerekek egy vicces vagy ijesztő tökfej megalkotásán munkálkodnak, vagy kézműves foglalkozásokon vesznek részt, addig a szülők pincelátogatáson és borkóstolón járhatnak a magyar borok pincéjében.

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szabadtűzön készít halászlevet az ideérkezőknek, mellé újbort kínálnak. A csárdában tökös és halas ételeket főznek a látogatóknak, hogy ezzel is az egészséges ételeket népszerűsítsék. A rendezvényre a környékbeli termelőktől szerzik be a tököket.

A lovarda is várja a látogatókat, egész nap lehetőség van pónilovaglásra vagy akár lovas kocsizni, a gyakorlottabb lovasok pedig akár tereplovagolhatnak is. A gyerekek a pónikat is meglovagolhatják, illetve használhatják a játszóteret, sőt gokartozhatnak is a hat és fél hektáros élménybirtokon.

A múlt évi rendezvényen készült videónk: