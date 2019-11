Tökhalom és ünnepi virágkavalkád vár minket a piacon

Pazar virág és csokor felhozatal jellemezte pénteken az ünnepi piaci kínálatot: már a bejáratnál bőséges választék volt az apró virágú csokros krizantémból, s a helyi és környékbeli árusok látványos kínálattal rukkoltak elő a szálas változatból is.

– A főnökömtől megkaptam a fejmosást, egy csokorral kevesebbet vittem haza, ezért vagyok most itt – tréfálkozott egy középkorú férfi, aki felesége kérésére ejtett meg egy gyors piaci túrát. – Ember legyen a talpán, aki eligazodik ebben a kavalkádban: a krizantém szálja több helyütt 250 forint, bár láttam kétszázért is.

Fehér, krém, sárga és lila színben is pompáztak a krizantémok, volt, aki szegfűt vásárolt 200 forintért, s rendkívül kelendő volt a koszorú is: a méret és a felhasznált anyag befolyásolta a végösszeget, láttunk miniváltozatot 600 forintért is, akadt, amelyik 4000 forintot kóstált. A Mindenszentekhez kapcsolódó bevásárlás után jó néhányan a gyümölcs standok felé vették az irányt: a kilónként 450 forintért árult szilván és az 550 forintos birsen kívül a 199 forintért árult idaredből is fogyott. A lecsópaprika kilóját 250 forintért mérték, s egy családapa a hétvégi ebédhez válogatott egy szép adagot az ízletes vargányából, melyet kilónként 3000 forintot kértek.