Töltésre tették az autópiacot

Míg néhány évvel ezelőtt is csak egy-két villanyautó rótta a somogyi utakat, mára egyre több nulla emissziós járgány gyűjti a kilométereket. Az elektromos autózáshoz állami támogatás is jár, robbanásszerű fejlődés előtt a szektor.

E-autóval közlekedik Lőrincz Attila is, aki már egy éve a vörös kupé boldog tulajdonosa. – Második autónak vettük a családi autó mellé, de gyorsan első számú autóvá lépett elő, mert tulajdonképpen minden igényünket kielégíti – mondat a fiatal családapa kérdésünkre. – Számunkra elsődleges szempont volt, hogy környezetbarát legyen az autó. Az pedig már csak a hab volt a tortán, hogy szinte semmilyen javítanivaló nincs a villanyos járgányon, s ezer forintból akár 200 kilométert is meg lehet tenni vele. Attila elmondta: rendszeresen jár Budapestre az autóval, útközben Székesfehérváron meg kell állnia „tankolni”, ám ez tökéletesen megoldható. – Lehetne jobb a töltőhálózat és ésszerűbben is elhelyezhetnék a töltőket – fogalmazott. – Az elektromos autósok körében pedig nem igazán ismert az etikett, eddig sokan voltak olyanok, akiknek habár az autója nem volt alkalmas a villámtöltésre, mégis a gyorstöltőhöz álltak. Amióta fizetős lett a szolgáltatás, szívesen költök inkább rá, de nem kell veszekedni a töltőoszlopoknál.

A napokban jelentették be, hogy megemelték az új elektromos autók vásárlására fordítható támogatás összegét. Így már 2,5 millió forintot adnak. – Bízom benne, hogy ez egy jó lökést ad az ügynek – vélekedett Máté Márton, a Jedlik Ányos Klaszterben aktív autómérnök. – Eddig az elektromosautó-vásárlásokat általában a tehetősebbek engedhették meg maguknak. A 11 millió forint vételárig igényelhető 2,5 millió forint állami támogatás azt jelenti, hogy az alacsonyabb kategóriájú autók is elérhetőek lesznek. Az átlagembernek pedig erre van lehetősége.

Máté Márton szerint két év sem kell, hogy a jelenleginél szélesebb körben elterjedjenek a e-autók. Ezért is telepített cége telephelyeire – Balatonboglárra, Siófokra és Dunaújvárosba – márkakereskedésenként három elektromos töltőt.

Egyszerűbben lehet majd hozzájutni az igényelt támogatáshoz a jövőben

A napokban jelentette be Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára, hogy 11 millió forintos vételár alatt akár 2,5 millió forinttal is támogatja az állam az elektromosautó-vásárlást. 11 és 15 millió forint között 500 ezer forintot lehet igényelni, futárcégeknek, taxisoknak a teljes vételár akár 55 százalékát is fizeti az állam. A szaktárca azt ígérte, hogy egyszerűsödik az adminisztráció és gyorsul a támogatási összeg kifizetése. Az e-autósok ugyanis arra panaszkodtak, hogy hosszadalmas és bürokratikus volt a procedúra. Ráadásul a gyártási kapacitások miatt volt olyan időszak, amikor akár fél évet is kellett várni egy kiszemelt villanyautóra.