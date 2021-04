Tömegek hallgattak a szemesi lány hívó szavára

Még húsvétkor is a szemét ellen harcolt a balatonszemesi diáklány. Rózsa Virág akciójához százhúsznál is többen csatlakoztak a véghajrában.

Sikeresen zárult a balatonszemesi diáklány szemétszedési akciója. Rózsa Virág húsvét hétfőre hirdetett nagyszabású közterület-takarítást, s százhúsznál is többen csatlakoztak a kezdeményezéséhez.

Balatonszemes vízparti területét tisztították meg mintegy nyolc kilométer hosszan. Hétfőn délelőtt kilenc órakor indultak útnak és még ebéd után is gyűltek a zsákok. A szemesi gimnazista lapunknak elmondta: idősek és fiatalok is csatlakoztak, még egy ötéves kisfiú is lelkesen szedte a hulladékot. – Több száz zsáknyi gyűlt össze – hangsúlyozta az esemény szervezője. – Nem volt egyszerű dolgunk, hiszen a vízbe, a sziklák közé is be kellett nyúlni, s a nádasban sem hagytunk hulladékot. Gereblyét és merítőhálót is használtunk. Műanyagot, fémdobozt és üveget is találtunk, s csalis dobozt, damilt.

Rózsa Virág kiemelte, nagyon zavarta a sok szemét, ezért hirdette meg az akciót. Több vállalkozás is támogatta, gumikesztyűt, zsákot, italt és még apró ajándékot – plüss csikóhalat – is tudtak adni az önkénteseknek, akik közül a legtöbben nem szemesiek, hanem balatoni nyaralótulajdonosok voltak.

Rózsa Virág hozzátette, tengerbiológus szeretne lenni, ezért is fontos számára a tiszta környezet.