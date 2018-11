Tonnaszám gyűltek a jótékony kupakok

Országszerte gyűjtik a műanyag kupakokat, amely egy hétéves oroszlányi kislány, a mozgásszervi betegségben szenvedő Tamás Borbála gyógykezelését szolgálja.

A kaposvári Fusetech Kft. is a nemes ügy mellé állt, amely azt tűzte ki célul, hogy év végére érjék el a bűvös egy tonnát. A kezdeményezéshez más cégek és magánszemélyek is csatlakoztak; így lapunk, a Somogyi Hírlap is, amely a Somogy Metál Kft.-vel karöltve közel 400 kilónyi kupakot gyűjtött össze. Tekintve, hogy a Fusetech Kft.-nél is összejött vagy újabb 300 kilogramm – amit a napokban szállítottak el –, így új célt kellett kitüzniük, mivel már most 1,3 tonna felett járnak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS