Tóparti fémkereső az elúszott gyűrűk ura

Strandolás közben könnyen lecsúsznak a karikagyűrűk, szelfi készítésekor sűrűn csobbannak a telefonok a Balatonban. Sokan fordulnak segítségért a bejelentett fémkeresős szolgáltatókhoz.

Ilyenkor versenyt futnak az idővel, hogy megtalálják az elveszett értékeket, hiszen az áramlás percek alatt elviszi a helyszínről az elsüllyedt tárgyakat.

Minden szezonban sokan járják fémkeresővel a magyar tengert; mások elhagyott tárgyait szedik össze a tó fenekéről. Az általunk megkérdezett „kincskeresők” állítják: ez ma már nem akkora üzlet, mint pár éve. Mára már szinte teljesen „le van takarítva” a tó alja.

A tóban talált tárgyakat a szabályok szerint le kellene adni az illetékes polgármesteri hivatalban. Balatonbogláron ritkán fordul elő ilyesmi, a szezonban legfeljebb 10-12 alkalommal. Tóth Zoltán, a balatonboglári polgármesteri hivatal igazgatási osztályvezetője azt mondta: iratokat, esernyőt vagy biciklit hoztak be eddig. – Szerencsére a tulajdonosok jelentkeznek dolgaikért, a kis értékű tárgyakért azonban nem. Azokat mi selejtezzük le – mondta.

Hasonló a tapasztalat Balatonmáriafürdőn is. – Általában személyi iratokat hoznak be hozzánk – mondta Mestyán Valéria, címzetes főjegyző. – Ilyenkor igyekszünk megtalálni a tulajdonost. Ha külföldi, akkor a Külügyminisztériummal vesszük fel a kapcsolatot.

Olyan is volt már a balatonfenyvesi körjegyzőségen, hogy kerékpárt adott le a becsületes megtaláló. Ilyenkor jegyzőkönyvet vesznek fel a megtalálásról, s ha hat hónapig nem jelentkezik a tulajdonos, a megtaláló viheti el a járművet. A címzetes főjegyző elmesélte: arra is volt példa, hogy pénztárcát vittek be a hivatalba, pénzzel együtt.

Aranyfog és működő okostelefon

A balatonfenyvesi körjegyzőségen elmondták: a fémkeresős mederkutatás arrafelé sem ismeretlen: Fenyvesen, Balatonmáriafürdőn és Balatonkeresztúron összesen 75 magánszemély rendelkezik engedéllyel.

Az engedélyeket a Somogy Megyei Kormányhivatal adja ki, akinek azonban nincs ilyen, az nem is használhatja fémkeresőjét a vízben. Ennek ellenére nagyon sokan élnek abból, hogy vizekben „böngésznek”, vagy éppen hobbiból keresgélnek. A Balatonból került már elő aranyfog, de működő okostelefon is.