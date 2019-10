Töretlen a fejlődés, megújult utak, járdák és faluház teszi komfortosabbá Szentgáloskért

Töretlenül fejlődött az utóbbi négy évben az 535 lelkes település. Szabó Péter polgármester szerint közösségüknek határozott elképzelése van az előttük álló időszakra is. Kiegyensúlyozott légkörben kívánják folytatni a munkát, s az új építkezések még komfortosabbá varázsolják a községet.

– A szépkorúak napját ünnepeltük októberben, több mint százan fogadták el a meghívást – mondta Szabó Péter, polgármester. – A vidám, kellemes hangulat arra utalt: összetartó közösség él Szentgáloskéren, s minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a falu tovább gyarapodjon.

Van mire építeni: az utóbbi négy évben mintegy 200 millió forintot használtak fel beruházásra. A helybeliek régi vágya teljesült az útfelújítással: a kátyús Rózsa és Pacsirta utcát közel 400 méter hosszan leaszfaltozták, s csaknem 11 millió forintért falubuszt vásároltak. Segítségével, ha kell orvoshoz szállítják az időseket vagy ebédet visznek nekik, ám ha arra van igény, akkor a helyi civil szervezetek – Napsugár Egyesület, Citerás Hagyományőrzők Egyesület, Ifjúsági Klub – is igénybe vehetik a járművet. A faluépítő akció része volt a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése: a csaknem 25 millió forintos építkezés során napelemet szereltek fel, a külső hőszigetelés mellett a nyílászárókat is kicserélték. Tavaly adták át a felújított létesítményt, s úgy kalkulálnak: évente nagyjából 1,5 millió forintot takarítanak meg. S időközben a közvilágítás is megújult: a régi izzók helyett most már LED-lámpák világítanak a község utcáin. Szabó Pétertől tudjuk: egy másik haszonjármű is rendelkezésükre áll. A közmunkaprogramban végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként 2016-ban díjat és támogatást kaptak a Belügyminisztériumtól, s így jutottak a hétszemélyes, platós gépjárműhöz.

– Ezzel közmunkásokat szállítunk, s a csapat által gyártott térkövet is fuvarozzuk – mondta a polgármester, aki, ha úgy alakul, segít a térkövezésnél, a betonozásnál éppúgy, mint a hegesztésnél. – Októberben sem állt le a munka, az eredményes pályázat teszi lehetővé, hogy a faluháznál kemence épüljön. Alig várjuk, hogy elkészüljön, többen már érdeklődtek az átadás időpontjáról. A közösségi rendezvényeinken kenyeret, húst vagy kelt tésztát lehet sütni a szabadtéri kemencében, s a hangulatos találkozóhely környékének további szépítését is feladatunknak tartjuk. A színpad fölé tetőt húzunk, míg az idelátogatók részére kényelmes ülőhelyet alakítunk ki. A faluház még vonzóbbá válhat, ahol 2020-ban is több olyan összejövetelt tartunk majd, amely valamennyi korosztály számára lehetőséget nyújt a szórakozásra. Így a fiatalok részére is, ami különösen lényeges. A jövőt tekintve megnyugtatónak tartom, hogy több ifjú pár vásárolt házat a településen és helyben akar boldogulni.

S ha már jövő és tervezés, akkor további építkezések helyszíne lesz a község. Szabó Péter szerződést kötött Obbás Gyula, igali polgármesterrel a szennyvízhálózat kiépítéséről, mely a közeljövőben megvalósul. Szentgáloskéren közel 170 ingatlan kapcsolódhat a rendszerre. Emellett új aszfaltcsíkot kap a József Attila és a Pacsirta utca, az Akácfa utcában a járdát teszik rendbe. Erre csaknem 30 millió forintot fordíthatnak, az egykori iskola épületébe tájházat álmodtak. A civil szervezetek közösségerősítő tevékenységükhöz 2020-ban is számíthatnak a támogató forintokra, s a közhasznú munkások bevonásával folytatják az utcák, terek gondozását, karbantartását. A polgármester rámutatott: olyan építkezésekre vállalkoznak, amelynek örülnek a helyiek és a község érdekét szolgálják.

– Sikerült megvalósítani a terveket – hangsúlyozta Szabó Péter. – A soron következő feladatra összpontosítunk, s nagy energiával vágunk az újabb munkába.