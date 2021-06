Törnek-zúznak, odapiszkítanak Isten háza elé

Folyamatosak az atrocitások a marcali-gombai templomnál, hívta fel figyelmünket a problémára olvasónk. Mint azt a Somogyi Hírlap megtudta, egy csapat helyi fiatal rendre kárt tesz az épületben és az sem ritka, hogy a bejárat elé piszkítanak.

– Az ősszel sok pénzt költöttek a templomra, elkészült az esővíz-elvezető rendszer, szigetelték az épületet több mint egymillió forint értékben, hogy ne vizesedjenek a falak, nem sokkal később összetörték az esővíz-elvezetőt úgy három méter magasságban – panaszkodott Molnár György Lajosné gondnok. – A falból kiszedik a téglát, odapiszkítanak és odahánynak a templomajtóba. De olyan is volt, hogy vasárnap a mise közben ki kellett szaladnom elkergetni őket, mert olyan ricsajt csináltak, hogy nem lehetett érteni, mit mond az atya.

A templom gondnoka azt is mondta: olyan is előfordult, hogy rászólt a rongálókra, de csak még nagyobb kárt okoztak másnapra. – Már úgy vagyok vele, hogy itt a kulcs, köszönöm, eddig tartott – mondta. – Áldatlan állapot, hogy a gyerekek mindent tönkretesznek. Molnár György Lajosné azt is mondta: az utcában kutyahordák garázdálkodnak és hordják szét a szemetet. Már háromszor volt a rendőrségen, jelezte a problémát a polgármesternek is.

Megkérdeztük a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy mit tesznek az áldatlan állapot megszüntetése érdekében. A sajtószolgálat azt közölte: a templomot érintően, valamint a hivatkozott lakók ebtartási szabályok be nem tartása miatt bejelentés, illetve feljelentés ez idáig nem érkezett. A csatornarongálással kapcsolatban a Marcali Rendőrkapitányság hivatalból indított eljárást. Természetesen amennyiben a rendőrök szabálysértést, illetőleg bűncselekményt tapasztalnak, megteszik a szükséges intézkedéseket.

Megkerestük Marcali polgármesterét is, akitől megtudtuk: a városvezetés dolgozik a helyzet rendezésén.

– Amit lehet megteszünk, de véleményem szerint a megnyugtató megoldás az lesz, ha az ott élő családoknak biztosítunk lakhatást máshol – mondta kérdésünkre Sütő László polgármester. A városvezető hozzátette: kész, elfogadott tervek készültek az önkormányzati épületben lakó családok elhelyezésére. Amint megfelelő pályázati kiírást találnak majd, be is nyújtják ezeket, s lakásokat alakítanak ki az ott élők számára, a város tulajdonában lévő épületből pedig közösségi házat alakítanak ki.