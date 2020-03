Törődnek a nyugállományban lévő katonákkal és számolnak a járvánnyal

Különféle kedvezményekkel és programokkal támogatná a Magyar Honvédség a nyugállományban lévő katonákat. Erről is beszélt Benkő Tibor honvédelmi miniszter Kaposváron, a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok találkozóján.

Benkő Tibor elmondta: minden magyar település a hazafias honvédelmi nevelésnek a színtere. Kiemelte: a honvédelem és haderőfejlesztési program életpályát vázol fel azoknak a fiataloknak, akik tenni akarnak a honvédelem ügyéért, de az aktív katonáknak is. Emellett fontos feladat, hogy gondoskodjanak a nyugállományban lévőkről is. – Ezeknek a lehetőségét meg kell találnunk – fogalmazott Benkő Tibor. – Gondolok itt anyagi támogatásra, vagy olyan programok megvalósítására, amelyek gondoskodnak róluk, illetve segítséget nyújtanak az elhelyezésükben. Fontosnak tartom azt is, hogy megállapodást kössünk cégekkel, üzletekkel, például gyógyszertárakkal, akik valamilyen formában kedvezményeket tudnának biztosítani a nyugdíjas katonáknak. Azt gondolom erre szükség van, hiszen ezek az emberek azért választották a katonai hivatást, hogy szolgálhassák ezt az országot – mondta a honvédelmi miniszter.

Benkő Tibor a következő időszakban több régióba is ellátogat majd, azért hogy tájékoztassa a nyugdíjas katonákat a Magyar Honvédség jelenlegi helyzetéről. Az országos látogatásnak egyébként Kaposvár volt az első állomása. A nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok találkozóján a honvédelmi miniszter emlékeztetett: az elmúlt harminc évben folyamatosan csökkent a Magyar Honvédség létszáma és a technikai eszközök, rengeteg laktanyát zártak be, ezért sokaknak ott kellett hagyniuk a hivatásukat. Jelenleg viszont már jó úton halad a honvédség, ezt pedig fontos megismertetni a nyugdíjas katonákkal – tette hozzá.

Felkészült a honvédség a járványra

Benkő Tibor hangsúlyozta: mivel a környező országokban már felütötte fejét a koronavírus, ezért ez egy olyan veszélyforrás, amelyre készülni kell. A Magyar Honvédségnek több felszerelése is van ehhez. Rendelkeznek NATO-akkreditált mobil biolaborral, amely alkalmas arra, hogy a legsúlyosabb vírusokat is kimutassa. Hozzátette: a külföldön szolgálatot teljesítő katonák is megkapták a szükséges védő felszereléseket. Kiemelte: ha Magyarországot is eléri a vírus, akkor az lesz a feladatuk, hogy segítsék a rendőrség, a katasztrófavédelem és az egészségügy munkáját.