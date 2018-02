Török diákok a kaposvári építőipariban

Tizenegy török középiskolás három hetet tölt el városunkban: a Lamping József műszaki szakgimnázium és szakközépiskolában az öt faipari tagozatos diákon kívül hat gépész szakos fiatal is bepillantást nyert a helyi oktatásba.

– Jól érzik magukat a török fiatalok, akik a kaposvári középiskolában megismerték a gyakorlati képzést is – mondta kedden Eglyné Katona Andrea, a Compass Egyesület elnöke. – Az Erasmus program tette lehetővé, hogy a török fiatalok hazánkba utazzanak, február 17-ig maradnak városunkban. Cél a diákok és az iskolák közötti együttműködés kialakítása.

Számos rendezvényre is ellátogattak a vendégek: nagy élmény volt számukra a kaposvári karnevál, a félmaraton lebonyolításánál is segítettek a szervezőknek. Több kirándulás szerepel a három hetes programjukban: Mohács és Szigetvár mellett Pécsre utazik a 11 fős diákcsapat, s a házigazdák segítségével már ízelítőt kaptak a magyar konyhából is. Különösen nagy sikert aratott körükben a túrós gombóc, a somlói galuska és a palacsinta.