Törökkoppányban leporolták a történelmet

Török kori épületek maradványai kerültek elő a földből Törökkoppányban, egy lebontott épület helyén. A régészek kő ágyúgolyót, kerámiatöredékeket és egy bronzgyűrűt is találtak.

A helyi önkormányzat kérésére érkeztek két héttel ezelőtt a Rippl-Rónai Múzeum régészei a településre. A Kossuth Lajos utcában jelenleg is dolgoznak, hogy felszínre hozzák a török kor emlékeit. A mélyből előkerült egy korabeli csatorna maradványa. – Ennek egy részét már korábban megtalálták egy másik telken – magyarázta Molnár István, régész. – A földhalmok között jól látszik a törökök keze által épített víz­elvezető.

Azt a törökkoppányiak is tudták, hogy a közelben egykor török fürdő állt. Molnár István szerint az is megeshet, hogy innen szállította a használt vizet a csatorna. Az elvezető csatornák egyébként gyakoriak voltak a középkorban, az esővíz elvezetésére is szolgáltak zárt udvarokban, de fürdők mellett is voltak ilyenek.

Az mindenképpen izgalmas kérdés, hogy merre megy ez a csatorna, tette hozzá a régész. Persze a legérdekesebbek azok a török kori épületek, amelyek falai megmaradtak a földrétegek alatt. – Még nem tudjuk, hogy milyen épület lehetett ez – mutatott a földből kiásott kőfalra. – Ahhoz, hogy azt mondhassuk, hogy ez egy fürdő volt, meg kellene találnunk például azokat a csöveket, amelyekkel fűtötték.

Az viszont biztos, hogy a törökök használták az épületet egykor. Eredetileg a dömösi prépostságnak egy birtokközpontja volt itt és azt gondolom, hogy a legkorábbi fal ahhoz tartozhatott, amelyet a török korban is felhasználtak.

A régészek a munkák során egy árkot is találtak, amely az egykori épület kerítőárka lehetett. Ebben deszkapadló maradványait is felfedezték. A földből használati tárgyak is előkerültek: kerámiatöredékeket, bronzgyűrűt, pénzeket, egy szablya keresztvasát és egy fél kő ágyúgolyót is találtak.

Az új szandzsák székhelye volt

A budai pasa a 16. század közepén érkezhetett meg erre a vidékre, amikor is a kedvező fekvésű Törökkoppányt tették meg az új szandzsák székhelyének. Az tudvalevő, hogy fürdőt, várat, vízvezetéket építettek és a templomot dzsámivá alakították. Evlija Cselebi török világutazó a 17-ik században bejárta az egész hódoltság területét. Ő írta le, hogy Törökkoppányban volt egy fürdő. A létesítmény elég jól meg is maradt, mert később le is rajzolták. A pontos helyét ma sem tudják még, de talán a mostani feltárás választ adhat ezekre a kérdésekre.

A régészeti feltárás első szakasza hamarosan zárul, de Molnár István elmondta: a település önkormányzata szeretné, ha tovább folytatnák a feltárást, így megőrizve a régmúlt emlékeit. S a kutatással talán arra is fény derül, hogy a több leírásban szereplő egykori törökkoppányi törökfürdő hol helyezkedhetett el a településen.