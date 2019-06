Történelmi arénaavató: visszatértek a válogatottak Kaposvárra

Nem ment a Kaposvár Arénában a magyar röpiseknek. A nőknél az Európa Liga Arany Divíziójának B csoportjában érdekelt magyarok 3–2-re kikaptak a horvátoktól, míg az Ezüst Divízióban szereplő férfiak a görögöktől szenvedtek 3–1 arányú vereséget.

Magyarország–Horvátország 2–3 (–16, 20, –22, 23, –10)

Kaposvár Aréna, 1300 néző. V.: Vinaliev (bolgár), Ujházi (magyar).

Magyarország: Tálas (4), Sándor R. (–), Nagy E. (8), Bokorné Liliom (9), Szakmáry (16), Pekárik (7). Csere: Molcsányi (liberó), Cicic (–), Török K. (1), Németh A. (14), Dékány (7), Miklai (–). Szövetségi kapitány: Jan De Brandt.

Horvátország: Deak (4), Mlinar (17), Butigan (7), Fabris (26), Klaric (16), Dumancic (10). Csere: Sain (liberó), Stimac (1), Luketic (1), Strunjak (1). Szövetségi kapitány: Daniele Santarelli.

A magyar válogatott belga szövetségi kapitánya, Jan De Brandt már mindjárt a meccs elején magához kérette az övéit, ám a játék képe a folytatásban sem akart nagyon megváltozni. Ezután viszont egyenlítettek a mieink, a harmadik játékrészt pedig újra csak a horvátok húzták be. A negyedik játszma ismét a magyaroké lett, ám a mindent eldöntő ötödik, utolsó rövidített szettet biztosan hozták a vendégek.

A találkozó legjobbja a Bajnokok Ligája-döntős olasz Conglieanótól az orosz Dinamo Kazanyba szerződött Samanta Fabris volt, aki a meccs végére 26 pontig jutott. A magyar válogatottban kezdő játékonként lépett pályára – immár kaposvári színekben – Tálas Zsuzsanna, Miklai Zsanett pedig csereként kapott lehetőséget.

Jan De Brandt: – Jól küzdöttünk, végig partiban is voltunk a horvátokkal, ám nem volt szerencsénk; Sándor Renáta a meccs előtt megsérült. Nincs mit tenni, megyünk tovább. Megpróbáljuk egymás után kétszer is legyőzni az osztrákokat, aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.

Daniele Santarelli: – Nem volt szép meccs, de nagyon harcos volt. Mindkét csapat elég sokat hibázott: a védekezésünk volt jobb, mint a magyaroknak. Most még lehet kísérletezni, ám abban biztos vagyok, hogy az augusztusi Eb-mérkőzés már teljesen más lesz, mint ez a mostani.

A női válogatott röpisek a héten fotózkodtak is Kaposváron, melyről videót is készítettünk, és megkérdeztük a legújabb Diamant igazolást, miért választotta a csapatot.

Magyarország–Görögország 1–3 (21, –23, –17, –15)

Kaposvár Aréna, 1100 néző. V.: Kozlova (orosz), Bátkai-Katona (magyar).

Magyarország: Keen (3), Dávid Cs. (10), Nagy J. (6), Kalmár Á. (10), Horváth K. (6), Flachner D. (6). Csere: Bán (liberó), Blázsovics (5), Flachner K. (–), Magyar B. (–). Szövetségi kapitány: Bogdan Tanase.

Görögország: Filippov (1), Raptisz (7), Vulkidisz (3), Zupan (24), Fragkosz (11), Petreasz (10). Csere: Ziszisz (lebaró), Daridisz (liberó), Kokkinakisz (8), Takuridisz (6), Sztivahtisz (–). Szövetségi kapitány: Dimitriosz Andreopulosz.

A kaposváriakra épülő – Keen Cameron, Nagy József, Kalmár Ákos és Horváth Kristóf a Fino játékosa, a csapatkapitány Dávid Csanád és Magyar Bálint pedig korábban szerepelt a somogyi megyeszékhelyen is – magyar együttes nyerte a nyitójátszmát, majd nagy csatában elveszítette a második felvonást. A folytatás sajnos már nagyon egyoldalúra sikeredett…

Bogdan Tanase: – A görögök a rutinjuknak köszönhették a győzelmet, mert a nehezebb pillanatokat jobban tudták kezelni. A második játszma elvesztése után a fiúk lelkesedése egy kicsit megtört. Kevesen vagyunk, és fáradtak is voltak. Ennek a fiatal csapatnak sok tapasztalatot kell még szereznie, hogy sikeres legyen a folytatásban.

Dimitriosz Andreopulosz: – A nyitójátszmában nagyon sokat hibáztunk, és nem is találtuk a játék ritmusát. De ekkor sem estünk kétségbe, hiszen tudtuk, hogy jobbak vagyunk a magyaroknál. Aztán amikor megtaláltuk a saját játékunkat, akkor már kijött a két csapat közti különbség.