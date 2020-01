Törvényt sért, aki nyaralót vesz a lakástámogatásból

Nem a legeldugottabb, elnéptelenedő településeken a legnagyobb az érdeklődés a csok iránt, ehelyett a támogatás szempontjából a legnépszerűbb települések a Balaton partján találhatók, állítják ingatlanosok. Trükközni lehet, de nem érdemes.

Felmerülhet a gyanú, hogy néhányan lakás helyett nyaralókat vesznek vagy újítanak fel a csokból, s bár a jelenség tömegesen nem terjedt el a Balaton déli partján, de vannak erre utaló jelek. A falusi csok az ország 2486 településen vehető igénybe, ahol ötezernél kevesebben laknak. A listán szereplő települések tizedén azonban még senki nem érdeklődött a támogatási forma iránt, erre Somogyban is van példa. A leginkább keresett helyek között azonban ott a Balaton-part: az ingatlan.com összesítése szerint Fonyódon kétezernél, Balatonfenyvesen ezernél is többen érdeklődtek már az eladó ingatlanok csokos felhasználása iránt, de Balatonberénynek és Balatonszárszónak is jutott 680, illetve 614 érdeklődés.

A történekről hallva Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármestere hangsúlyozta: minden település saját rendezési tervi szabályozásának függvénye, hogy hol található üdülőövezete. Neki nincs információja arról, hogy csokos támogatást egyesek nyaralókra fordítanák, de szerinte minden elhanyagolt, régi épület felújítása javítja a településképet, Balatonfenyvesen pedig akad néhány ilyen rosszabb állapotú nyaraló.

– A csok a fiatal párok, a kisgyermekes szülők lakáshoz jutását szolgálja – szögezte le Horváth László, Balatonberény polgármestere. – Nyaralóingatlanokra hivatalosan a csokot nem lehet igénybe venni.

Tehát a házaspár mindkét tagjának állandó jelleggel, életvitelszerűen kell a településen élni a támogatáshoz, de az nem világos, hogy ezt ellenőrzi-e bármilyen hatóság. Mindenesetre hamar kiderülhet a turpisság.

– Örülünk, ha Boglárra költöznek fiatalok, és akár a tóhoz közel vesznek ingatlant – mondta Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere. – Mindennel vissza lehet élni, akár a csokkal is, de ha valakik így tettek, akkor is meg kell felelniük a törvényi feltételeknek.

Mészáros Miklós arra is felhívta a figyelmet, hogy a balatoni nyaralóingatlanoknál magasabbak az adók, mint az állandó lakásoknál.

Lakóházzá minősíthetik a nyaralókat

Viszonylag bonyolult folyamat átminősíteni egy nyaralót állandó lakássá, akár a csok kedvéért, akár más okból tegyék az építmény tulajdonosai. Más törvényi szabályozás vonatkozik ugyanis a lakóingatlanokra, mint a nyaralóépületekre. Nemcsak a szigetelés és a fűtés követelményeinek, de sok más műszaki paraméternek is meg kell felelni ehhez. Azonban az átminősítést jogszabály nem tiltja. Megtehetik a tulajdonosok egy hivatali eljárás során. Az állandó lakásoknál az átminősítés után más költségek is felmerülnek, például a Balatonnál éves szemétdíjat kell fizetni. A balatoni ingatlanosok szerint gátat vet a visszaéléseknek, hogy a kisebb balatoni településeken kevesebb az eladó ingatlan.