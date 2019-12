Tovább élünk egy évvel

Javult a magyarok egészségi állapota és nőtt a születéskor várható élettartam is – derül ki az Európai Bizottság országjelentéséből. A pozitív adatok annak is köszönhetőek, hogy bővültek hazánkban az ingyenes szűrővizsgálatok, a védőoltások és a gyermekek egészségesebb életmódját támogató programok.

A statisztikai adatok szerint a nőknél 79,6 év a születéskor várható élettartam, a férfiak esetében ez a mutató jóval rosszabb, csak 72,5 év. A hét évvel ezelőtti adatokhoz képest a férfiak születéskor várható élettartama egy évvel, a nőké pedig tizenegy hónappal nőtt. Minőségi és fontos változás az is, hogy nőtt az élettartamon belül az egészséges életévek száma. 2015 és 2016 között a férfiaknál jelentősebb 16,8 hónap, a nőknél kisebb 2,4 hónapos emelkedés tapasztalható. Ezekből az adatokból arra lehet következtetni, hogy a férfiak a születéskor várható élettartamuk 82 százalékát, a nők 76 százalékát egészségesen tölthetik.

Fadgyas Erzsébet megyei tisztifőorvos, a Megyei Egészség Fórum keddi évzáró rendezvényén elmondta: az egészségügy javulásának és a különféle szűréseknek, megelőző programoknak is köszönhető, hogy javult a magyarok egészségi állapota. Ráadásul a világon hazánkban az egyik legjobb a védőoltási rendszer, aminek köszönhetően a fertőző megbetegedések is alacsonyak. A szakember hozzátette: fontos népszerűsíteni a védőoltásokat, azért is, hogy Magyarországon továbbra se lehessen járványhelyzetről beszélni.

Hazánkban 2011 óta – az EU átlagát meghaladó mértékben – folyamatosan csökkent az elkerülhető halálozások száma. A dohányzás visszaszorítását célzó szabályozásnak köszönhetően pedig kevesebb fiatal cigarettázik és csökkent a dohányzók száma a felnőttek körében is. A magyar dohányosok aránya megközelíti az EU-átlagot, az Eurobarométer 2017-es adatai szerint a magyar dohányzók aránya 27 százalék, az uniós átlag egy százalékkal kevesebb. Az Európai Bizottság jelentéséből az is kiderül, hogy Magyarország azon kevés országok közé tartozik, ahol a hétéveseknél megállt a gyermekkori túlsúly és elhízás növekvő tendenciája.

Egészséges somogyi munkahelyek

Fadgyas Erzsébet elmondta: a Megyei Egészség Fórum idén az egészségügyi szűrések fontosságát hangsúlyozta és elindított két új programot. Az egyik a vastagbélszűrés, amelyre a somogyi háziorvosok 60 százaléka jelentkezett. A másik program keretében hátrányos helyzetű településeken végeztek el különféle szűréseket. A zárónapon elismeréseket is átadtak, hat cég, egy alapítvány és két intézmény kapott egészséges munkahely díjat, három szervezet pedig elismerő oklevelet.