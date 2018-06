Tovább tart a kánikulai meleg

Kedden változó napsütés, gomoly és fátyolfelhősödés mellett folytatódik a fülledt, meleg időjárás.

Délután jelentősen megnő az esélye heves zivatargócok kialakulásának is. A csapadék lokálisan fordul elő, de felhőszakadás, jégeső, viharos kifutószél is kísérheti. Éjszakára további viharos gócok kialakulásával kell számolni a térségben, majd hajnalra csökken a csapadékhajlam.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 18,

kedd délután 30,

szerda reggel 18 fok körül alakul.

Légköri front továbbra sem éri el a Kárpát-medencét. A déli, kora délutáni órákban a napos területeken többfelé erős lesz az ultraibolya sugárzás. A meleg időben fogyasszunk kellő mennyiségű folyadékot, lehetőleg vizet, ásványvizet, teát! (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

– Szerdán élénkülő északi szél mellett előreláthatólag a hőmérséklet is mérséklődni kezd. Változóan napos-gomolyfelhősödő, elszórtan záporokkal, heves zivatarokkal tarkított idő várható.

– Csütörtökön előreláthatólag egy hidegfront hoz további lehűlést. Erősödő szélre van kilátás. Többnyire felhős lesz az ég, esők, záporok is várhatóak.

– Pénteken változóan felhős, mérsékelten meleg és elszórtan újabb csapadékgócokkal tarkított idő a legvalószínűbb.

– A hétvégén ismét melegedés ígérkezik több napsütéssel, de fülledt időben kialakulhatnak heves zivatargócok is. Továbbra is szórványosan esik, azaz maradnak csapadékmentes területek is. (forrás: eumet.hu)