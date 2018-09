Tovább zöldül a Szivárvány ovi

Megújulhat a modellóvoda Kőröshegyen, hamarosan több mint ötven gyermeket fogadnak majd az új környezetben. A munkák végeztével száz százalékban megújuló energiaforrásokból működtetik az épületet.

Míg az épület hátsó részén a munkások szorgoskodtak, a gyermekek az udvaron játszottak. A végéhez közelít az óvoda átépítése.

– Az ezredfordulón nyertük el a modellóvoda címet – mutatta be az intézményt Pápa Gáborné, a Kőröshegyi Szivárvány Művészeti Modellóvoda vezetője. – A népművészet eszközeit felhasználva csak tiszta forrásból oktatunk, a magyar népzenére, népmesére, népi gyermekjátékokra épül a tevékenységünk.

Bruttó 60,5 millió forintos támogatással valósulhat meg a felújítás TOP-os forrásból. Az épület ma használaton kívüli része régen főzőkonyhaként működött. Az iskola megszüntetését követően a főzés is megszűnt, csak melegítőkonyha maradt. Az említett helyiség raktározási célokra, gazdasági épületként üzemelt. Még a 2010-es évek elején egy kistérségi, belügyminisztériumi pályázatból az óvoda nagy részét már sikerült felújítani, most a használaton kívüli rész következett.

– Új, nagy alapterületű tornaszobával, két fejlesztőpedagógus szobával, új vizesblokkal, akadálymentesített környezettel, új tálalókonyhával fog gyarapodni az óvoda – mutatta Marczali Tamás, Kőröshegy polgármestere. – Lesz külön öltöző, zuhanyzó, és új gépészeti berendezéseket, kazánt kap az épület. Szigetelik a padlásteret, új víz-, elektromos és fűtésrendszer épül ki. Száz százalékban megújuló energiát telepítünk: az elektromos áramot napelem biztosítja, a meleg vizet kollektorral állítjuk elő.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A pályázat részeként a megújuló épületrészhez új bútorzatot és berendezéseket vásárolnak. Egy komplett játszóteret alakítanak ki az óvoda udvarán. Térköves járdát raknak le, új kerítést húznak fel. Akadálymentes rámpák vezetnek majd az óvodába a mozgáskorlátozottakat segítve, a vakokat pedig jelzésekkel ellátott vezetősáv várja.

Csúszik az átadás

A felújítást a tervek szerint szeptember közepére be kellett volna fejezni, azonban az önkormányzat és a kivitelező kénytelen volt haladékot kérni. Október 31-ig kérték az építési határidő meghosszabbítását. A polgármester hozzátette: ennek oka az építőipar helyzete, ugyanis építőanyag-hiány van, és emiatt a cégek nehezen teljesítenek.