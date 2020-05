Továbbálltak a fagyosszentek, fogytak a palánták a piacon

A fagyos szentek elmúltával már bátrabban ültetik ki a kiskertekbe a palántákat, nem csoda hát, hogy Domonkos Árpád tucatnyi láda palántával érkezett pénteken a kaposvári nagypiacra.

–Van fehér, vitamin, kápia, cseresznye paprika, korai paradicsomok, dinnye és uborka palánta is, már csak egy kis eső kellene, hogy szépen beeredjenek – mondta el az őstermelő.

A hétvége előtt nem csak a nagycsarnok, hanem a külső rész is benépesült. – Most jöttem először, eddig a gyerekek nem engedtek a vírus miatt, de van rajtam maszk és olyan jó itt lenni – mondta el Szili Dezső, aki a szépkorú termelők oszlopos tagja a piacon. Palántái mellett friss hagymát és salátát kínált vevőinek. A palántások minden igényre készültek, volt náluk mángold, chili paprika, padlizsán is.

Aki viszont az ültetés helyett inkább a friss zöldséget választotta volna, azok sem csalódtak. – Kicsit már lejjebb ment a paprika, paradicsom ára, egy jó lecsót főzünk a hétvégén, itt a csarnokban még veszek egy kis szalonnát ízesítésnek – mondta el Nagy József, aki feleségével érkezett vásárolni a piacra. Kosarukba egy kiló eper is belekerült. Már 1000-1200 forintért lehetett kapni zamatos, piros gyümölcsöt. A csökölyi, mezőcsokonyai mellett alföldi eper is csalogatta a vásárlókat. – Már megjelent a szabadföldi eper, június elejére várható 6-700 forintért az apróbb befőznivaló gyümölcs – mondta el Herkovics Zsolt kereskedő.

Gombapaprikáshoz májusi pereszkét és fűzfa gévagombát kínált Szegleti László. – A vargányát keresik nagyon, de mivel nincs eső, nem találni – tette hozzá a visnyeszéplaki őstermelő. A vázákban fehér margaréták bólogattak, rózsaszín szegfű illata, búzavirág élénk kék színe csalogatott minket az őstermelők standjához, de már pünkösdi rózsa is várta vásárlóit. A kertészeteknél az egynyári virágokat keresték, a bársonyvirág, a vízvirág, a petúnia mellett a muskátli is szépen fogyott.