Továbbra sem találják az szalmonellafertőzés okait

Immár másodszor rendeztek a szalmonellafertőzött bölcsődések szüleinek fórumot pénteken a Népegészségügyi Hatóság épületébe.

– Tíz nappal ezelőtt regisztráltak utoljára szalmonellás megbetegedést a bölcsődések között – mondta Fadgyas Erzsébet megyei tisztifőorvos. – Az elmúlt időszakban mindent megtettünk, hogy fényt derítsünk a szalmonellás megbetegedések okaira, együttműködtünk a NÉBIH szakembereivel, a főhatóság referencialaboratóriumai a szokásosnál is több vizsgálatot végeztek el. Ellenőriztük a felülettisztaságot és a fertőtlenítőszereket is a bölcsődékben, de minden minta negatív lett.

Fadgyas Erzsébet elmondta, jövő péntekre az összes bölcsődés kisgyerek székletmintáját leellenőrzik, és kiderül az eredmény. Addig is továbbra is fokozottan odafigyelnek a bölcsődei fertőtlenítésre, a játékokra, a textíliákra, a bútorokra.

– Mivel felmerült a gyanúja, hogy a tojáskrém volt a szalmonella kiváltója bevizsgáltuk a tojásokat – tájékoztatott Tóth Szabolcs, a Somogy Megyei Kormányhivatal főosztályvezetője. – Kiderült, hogy a tojások szalmonellamentes állományokból érkeztek, és a vizsgálatok bebizonyították, nem a tojásoktól eredt a fertőzés. Tóth Szabolcs kiemelte, közel 200 vizsgálatot végeztek, melyet egy táblázatban meg is tekinthettek a jelenlévők.

Továbbra is rejtély, mi okozza megbetegedéseket, a szakemberek is csak feltételezésekbe bocsátkoznak. A szülők továbbra is értetlenül állnak az események előtt, de nagyon féltik a gyermekeiket és szeretnének válaszokat kapni. – Az én gyermekemnél tíz nappal ezelőtt állapították meg a szalmonellás fertőzést – mondta az egyik anyuka. – A kislányom október elején kezdte a bölcsit és négy hétig teljesen egészséges volt, ráadásul úgy lett szalmonellás, hogy nem volt más fertőzött a bölcsődében. Nem értem honnan kaphatta el.

Szigorítások az ételkészítő cégnél

Tóth Szabolcs elmondta, nagyon fontos, hogy a kockázatokat minimalizálják az Menza Minta Kft.-nél, ezért kértek bizonyos változtatásokat a vállalkozástól, amelyek elsősorban a munkafolyamatokat érintik. Például javasoltuk, hogy legyen szigorúbb a fertőtlenítési protokoll, ezért egy külső céget is belevonnak majd ebbe a folyamatba. – Ez tulajdonképpen egy finomhangolás – magyarázta a főosztályvezető. – Az amúgy is magas biztonsági szintet még egy fokkal tovább szigorítják a cégnél.