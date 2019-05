Traktorokon és szekereken vonultak a végzősök Kaposvár belvárosában

A Móricz Zsigmond mezőgazdasági szakgimnázium és szakközépiskola 132 tanulója a hagyományos fogat és traktoros felvonulással búcsúzott el csütörtökön az alma matertől.

A végzősök technikusi végzettséget, illetve egyetemi diplomát kívánnak szerezni, míg a többiek elsősorban családi gazdaságban kamatoztatják tudásukat.

– A két-két szakgimnáziumi és gazdaosztályon kívül a lovász valamint a mezőgazdasági technikus osztály diákjai is elballagnak – mondta Princz Zoltán, a középiskola igazgatója. – Továbbá 15 olyan hallgatónk is most érettségizik, akik már korábban szakmát szereztek. Sikeres tanéven vagyunk túl: diákjaink rangos versenyeken bizonyították rátermettségüket, egyik lovász növendékünk az országos megméretésen második helyen végzett, másik tanulónk a fogathajtó erőpróbán győzött. A szakmai eredményeken túl döntő jelentősége van annak, hogy végzőseink zöme ezen a pályán képzeli el a jövőjét. Csaknem 25-en mezőgazdasági technikusi végzettséget akarnak szerezni, közel 20 fiatal a Kaposvári Egyetem agrár és környezettudományi karán szeretne diplomázni, néhányan más városban, de szintén szakirányú főiskolán, egyetemen kívánnak továbbtanulni.

Princz Zoltán, aki egy éve vezeti az intézményt, kiemelte: reménykeltő, hogy akik most nem tanulnak tovább, többnyire családi gazdaságban állnak munkába. A gazdatársadalom öregszik, sorsdöntő, hogy a fiatalok időben átvegyék a stafétát, így kiszámítható keretek között zajlik le a szakmai nemzedékváltás. Az ehhez szükséges alapokkal rendelkeznek a végzősök: a 140 hektáros tanüzemben a vetéstől a növényvédelmi munkálatokon át a betakarításig a termelés valamennyi mozzanatát megismerték, s az állattartással kapcsolatban is mélyreható ismereteket szereztek.

Az igazgató rámutatott: a fejlesztést folytatni kívánják, legközelebb egy több mint 200 millió forint értékű precíziós gazdálkodással kapcsolatos projekthez akarnak támogatást szerezni.

Eközben már megkezdték a felkészülést az újabb átalakulásra: 2020 szeptemberétől a négy esztendős szakgimnáziumokat felváltják az öt éves technikumok, s az Országos Képzési Jegyzékben rövidesen új, a mezőgazdaságot is érintő szakképesítések jelennek meg.