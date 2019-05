Traktort vezet és lovagol az agrár koronáért induló somogyi szépség

Két somogyi egy öreglaki és egy balatonszabadi lány is indult a Gazdász szépe országos szépségversenyen. A lányokra vasárnapig lehet szavazni, az öreglaki Kollár Vivien jelenleg a második helyen áll. A népes mezőnyben Fürész Eszterre, a balatonszabadi családanyára is voksolhatunk.

– Egy ismerősöm ajánlotta, hogy jelentkezzek erre a versenyre, magamtól nem indultam volna – mesélte Kollár Vivien. A öreglaki lány tucatnyi agrár beállítottságú induló között méretteti meg magát. Családja mellett osztálytársai is szurkolnak neki. – Küldenem kellett egy bemutatkozó anyagot és egy nyers fotót a versenyre. Jelenleg a második helyen állok 2700 szavazattal, ötszázzal lemaradva az elsőtől – mondta el Vivien. Családja növénytermesztéssel foglalkozik 30 hektáron Öreglak és környékén. Repcét, búzát, kukoricát és árpát vetettek.

– Mindig mentem apával a földekre és négy éve már a gépeket is kezelhetem, sőt már vezethetem is – mesélte nevetve Vivien. A fiatal lány a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium végzős tanulója, most érettségizik. Gödöllőre jelentkezett mezőgazdasági gépészmérnöknek.

– Csak a mezőgazdaságban tudom elképzelni a jövőben. Nem könnyű terület, nagyon függ az időjárástól, ugyanis egy nagyobb jég akár az egész éves munkát tönkreteheti – jegyezte meg a somogyi lány. A jövőben szeretne tartani két lovat, már készül az állatoknak az istálló. Addig pedig egy ismerőse lovát gondozza, lovagolja. Nagy vágya még, hogy szarvasmarhákat is tarthasson. Somogyból egyébként egy balatonszabadi lány is részt vesz a versenyen. Fűrész Eszter Balatonszabadiban él és negyedik generációs állattenyésztő családjában, hízóbikákat tart és hidegvérű lovakat tenyészt.

Jóska bátyám castingol

Az idei évben negyedik alkalommal rendezi meg a „Gazdász Szépe” választást a Jóska bátyám oldalon. Olyan 18 év feletti fiatal lányok jelentkezhetnek, akik a mezőgazdaság valamelyik területén tevékenykednek, vagy a család foglalkozik mezőgazdasággal és szívesen tölti szabadidejét a gazdaságban. közel harminc gazdász hölgyre június 7-éig lehet online szavazni, a végső döntés pedig június 14-én születik meg. Mindhárom döntős fiatal ajándékcsomaggal gazdagodik.

– Sok családi gazdaságban hölgy az utód és aktívan részt vesz a munkafolyamatokban. Nem restek kapálni, vagy akár traktorozni – jegyezte meg Jóska bátyám.