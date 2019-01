Tréningen is segítik majd a fiatal gazdákat

Tréninget szervez tavasztól a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) fiatal gazdálkodók részére. Tavaly negyvenöt fiatal gazda nyert el induló támogatást Somogyban. Akad, aki kajsziültetvényben lát lehetőséget a jövőt illetően.

A karádi Balása Márk is sikerrel pályázta meg a fiatal gazdálkodóknak szóló induló támogatást, 40 ezer eurót nyert el tavaly. A 27 éves gazda a mezőgazdasági technikusi képzés után egyetemen végzett növénytermesztő mérnökként. Mint elmondta: nagy területen foglalkoznak szántóföldi növénytermesztéssel a családi gazdálkodás keretein belül, ám az elnyert támogatást másra fordítja. – Kajszibarack-ültetvényt létesítünk közel hat hektáron – tette hozzá Balása Márk, aki már a fákat is megrendelte ennek érdekében. – Hosszasan mérlegeltük, hogy mit lehet kihozni egy hektár szántóföldi növényből vagy épp a kajsziból, s az utóbbira esett a választásom. Persze, a családi gazdálkodásban is dolgozni fogok, fontosnak tartom ezt. Régóta tudom, hogy ezen a pályán akarok tovább menni, s Karádot sem hagynám el – jegyezte meg.

– Habár egyelőre nem elérhető a pályázat, a fiatal gazdálkodók indulását segítő támogatás nagyon fontos lépés volt az agrárkormányzat részéről – mondta Gombos Sándor, a NAK megyei elnöke. – Ez az egyik megoldása annak, hogy valamilyen szintű generációváltás történhessen az elidősödő ágazatban. Bár Somogyban nem olyan rossz a helyzet e téren, mint mondjuk az alföldi megyékben. A generációváltás leginkább a szőlővel, gyümölccsel foglalkozó gazdáknál érezhető valamelyest megyénkben. Az induló támogatást elnyert fiataloknak azonban komoly kötelezettségeik vannak. Az elmúlt években több mint 150 fiatal somogyi gazda részesült ebben a támogatásban. Fontos, hogy jól felkészültek legyenek a fiatal gazdák, épp ezért tavasztól egy új és egyben kötelező tréninget szervez a kamara a részükre, itt Somogyban is. De azok is jelentkezhetnek majd erre, akik még csak érdeklődnek a gazdálkodás iránt.