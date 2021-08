Tripláztak az idősek, Pfizert és Janssent kaptak Jádon

A somogyi időseknek is elkezdték beadni a koronavírus elleni harmadik védőoltást. A Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthonában szerdán huszonketten erősítettek rá a védettségükre. Tízen Janssen-, tizenketten Pfizer-vakcinát kaptak.

Az intézmény ebédlőjében, ülve várták az idősek, hogy a harmadik védőoltást is megkapják. A 84 éves Szabó Sándornét az elsők között oltották be Janssen-vakcinával. – Itt vagyunk sokan egy közösségben, ezért is fontos, hogy védett legyek. Emellett szeretném látni a gyerekeimet és az unokáimat is – mondta az otthon lakója.

A 67 éves Süle József is vállalta az újabb tűszúrást. A férfi kérdésünkre válaszolva elmondta, nem sokat gondolkodott azon, hogy felvegye a harmadik oltást. – Úgy vélem, hogy ha beoltanak, akkor nagyobb biztonságban leszek, és ha meg is fertőződöm a vírussal, akkor is könnyebben átvészelhetem a betegséget – mondta a harmadik vakcina felvétele előtt.

Az oltást Loján Mihály somogyjádi háziorvos adta be a lakóknak. A doktor kiemelte, hogy az otthonban több hetven és nyolcvan év feletti ember él. Az idősek sok betegséggel küzdenek, ezért is fontos, hogy védettek legyenek.

– Az itt élőknek cukor-, szív-, vese-, tüdő- és mozgásszervi betegségeik vannak, ráadásul a legveszélyeztetettebb korosztályba tartoznak. Ezért szükséges, hogy őket minél előbb beoltsuk és védetté tegyük a koronavírus-fertőzés ellen – hangsúlyozta a háziorvos.

– Azért van szükség a harmadik oltásra, mert az előző két vakcina nagyjából fél évig biztosított védelmet. Azonban ha a járvány ismét felüti a fejét, akkor ezzel az emlékeztető oltással újabb fél vagy egy évre alakulhat ki a teljes védettség – mondta Loján Mihály. A somogyjádi háziorvos kiemelte, az otthonban élőknél különösen veszélyes a közelség, mert ha valaki véletlenül megbetegszik, akkor sokkal gyorsabban és könnyebben fertőzheti meg a másikat. A háziorvos körzetéhez tartozó somogyjádi, alsóbogáti és várdai mintegy kétezer beteg közül több mint ezren kapták meg legalább a második vakcinát.

Kettner Éva, a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és Együtt Könnyebb Időskorúak Otthonának vezető ápolója elmondta, az otthonban jelenleg 31-en laknak, közülük 22-en önként vállalták a harmadik oltást. A többieknek őszig még várniuk kell az ismétlő oltásra, mert a második tűszúrás óta nem telt el négy hónap. Az elmúlt másfél évben egyetlen koronavírusos megbetegedés sem fordult elő az otthonban. Ez annak is köszönhető, hogy mindenkire odafigyeltek, óvták az időseket, rendszeresen fertőtlenítették az otthont, a látogatási szabályokon is szigorítottak.

Fotó: Kovács Tibor