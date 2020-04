Tucatnál több fa vár kivágásra

Hétfőn megkezdik a Noszlopy Gáspár utca tizenhárom életveszélyes platánjának kivágását Kaposváron. Korábban a Fakopp elnevezésű műszerrel végzett vizsgálatok során a szakemberek felmérték, melyik fa milyen állapotban van és lesújtó eredményt kaptak.

A kivágásra ítélt mintegy tucatnyi, százévesnél is öregebb fa belseje úgy elkorhadt, hogy az akár szélcsendben is bajt okozhat, egy viharban pedig akár ki is dőlhetnek a matuzsálemek. Az eltávolított fák helyére újak kerülnek. A város tavaly indította el fásítási programját, amelynek részeként a következő években 6000 fa elültetését vállalták.

Városszerte számos helyen különleges kalodákkal óvott, frissen elültetett fákat látni, amelyek száma már most meghaladja az ezret. A program során már teljes fasorok is megújultak a Bajcsy-Zsilinszky és a Kassa utcában.