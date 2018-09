Tucatnyi somogyi szülő kéri köldökzsinórvér levételét

Szinte nincs olyan áldott állapotban lévő kismama, aki mostanában ne találkozna a köldökzsinórvér megőrzésének lehetőségével. A régióból havonta nagyjából harmincan, Somogyból tucatnyian döntenek a megőrzés mellett.

A köldökzsinórból levett vér és őssejtminta 80 betegség kezelésében bizonyulhat hasznosnak. Információink szerint Somogyból is havonta tucatnyi kismama választja ezt a lehetőséget. A leendő szülők, babát váró párok közül egyre többen igyekeznek tájékozódni, hogy felelősségteljes döntést hozhassanak. Ám fejtörést okoz, vajon mennyi az esélye annak, hogy szükség lesz a levett őssejtekre, és érdemes-e 20–25 évig fizetni a tárolás költségét.

A szigetvári kórház szülészetének évek óta sok páciense van Somogyból, Kaposvárról, Barcsról és Nagyatádról is érkeznek hozzájuk kismamák. – A köldökzsinórból levett őssejt egy lehetőség, mindenki maga dönti el, hogy igénybe veszi-e – mondta a szigetvári kórház szülészeti osztályának vezetője, Écsi László főorvos. – Rengeteg információ éri a terhes kismamákat erről a lehetőségről, szinte a csapból is ez folyik, a védőnőkön keresztül is értesülhetnek róla. Sokszor előfordul, hogy egy kismama már úgy érkezik hozzánk, hogy hozza magával a csomagot, és kéri a levételt. Sok cég működik a piacon, mi ebbe nem kívánunk belefolyni, de készségesen állunk a páciensek rendelkezésére, ha ezt kívánják. A további felhasználás minden esetben a céggel történt megegyezés alapján működik.

Havonta mintegy 30 szerződést kötnek a dél-dunántúli régióból, köztük Somogyból is, avatott be bennünket az adatokba a köldökzsinórvér levételével foglalkozó KRIO Intézet vezetése. Sebes János, az intézet kereskedelmi igazgatója szerint tévhit, hogy anyagilag megterhelő lenne a beavatkozás, mert egy alapszolgáltatás, ami a köldökzsinórvérben lévő őssejtek levételét és feldolgozását tartalmazza 99 ezer forintba kerül, ehhez jön még az évente fizetendő tárolási díj, ami 21 ezer forint. Fizetni azonban csak akkor kell, ha sikeres volt a levétel, és a feldolgozás után van terápiás értéke.

– A csontvelő alternatívája a köldökzsinórból levett minta – hangsúlyozta Száraz Eleonóra, az intézet tudományos igazgatója. – A csontvelő transzplantáció is őssejtkezelés, ha jobban megnézzük. Vérképző őssejteket transzplantálnak vele, és ez adja a köldökzsinórvér terápiás értékét. Ebben is vérképző őssejtek vannak, de egyszerűbben gyűjthető, mint egy csontvelő minta.

A leukémia kezelésénél is használják

Elsősorban a vérképző szervi rendellenességek, köztük is a leukémia kezelésénél használják fel a köldökzsinórvérből nyert őssejteket. Azonban bármilyen más típusú daganat kezelésében is segíthet. A kemoterápiás szereknek ugyanis lehet olyan mellékhatása, ami tönkreteheti az osztódó sejteket, így a vérképzést, ennek a helyreállítására alkalmas a csontvelőből és a köldökzsinórvérből nyert őssejt. Sebes János érdeklődésünkre azt is elmondta, hogy a köldökzsinórvérből előállított őssejteknek a regeneratív orvoslásban is van jelentősége, mert idegrendszeri betegségek, bénulások, az autizmus ellen folytatnak velük kísérleti terápiát. Ez nincs benne a magyar társadalombiztosításban, de a cég lengyel központján keresztül elérhető.