Túlélési főpróba elé került a Roxínház a jubileumára

Erős évadot tudhat maga mögött a kaposvári Roxínház, s az is biztos, hogy egy küzdelmes esztendő elébe néz a társulat.

Sikeres volt a 2018/19-es évad a Roxínház számára, közel ötezren váltottak bérletet – mondta Szabolcsi János, a társulat egyik alapítója. – A nézők tizenegy előadást láthattak és hatvanöt alkalommal tapsolhattak a függöny legördülése után. Összesen több mint 13 ezer néző nézte a társulat előadásait. A legsikeresebb a Doktor Bubó volt, amit novembertől márciusig játszottak. A június 6-i évadzáró Keménykalap és krumpliorr előadással azonban nem ér véget a munka az alkotóknak. Gyakorlatilag végigjátsszák a nyarat – hangzott el az új évadot bemutató sajtótájékoztatón.

Takács László János, a Roxínház Egyesület elnöke kiemelte: erős volt az előző szezon, s nehézségektől sem mentes. Megszűnt ugyanis a kulturális társasági adó (TAO) támogatás, amely a Roxínház esetében tavaly a költségvetés negyven százalékát adta. – Miután a tavalyi év végén bejelentették a kulturális TAO kivezetését, mindent újra kellett tervezni – tette hozzá Pintér Kata. – Márciusban kiírták a művészeti többlettámogatásra vonatkozó pályázatot, de májusra derült csak ki, hogy az igényelt támogatás mindössze harminc százalékát kaphatjuk meg. Elhangzott: pályázatokkal sikerült egyenesbe hozni a költségvetést, ám ez hosszú távon nem fenntartható.

– Folyamatosan megerősítést kapunk, hogy már nemcsak Kaposvár, de a Dél-Dunántúl kulturális életének is meghatározó színfoltja vagyunk – húzta alá Pintér Kata. – Mára felelősséggel tartozunk közel száz fiatalért, akik tanodánkban igazi közösségé kovácsolódtak, de azért a közel ötezer bérletes nézőért is, akik évek óta látogatják előadásainkat. Azért dolgozunk tovább, hogy biztonsággal el tudjuk kezdeni jövő ősszel a jubileumi, huszadik évadunkat is. Ehhez közösségi összefogásra lesz szükség: mecénás programunk még kidolgozás alatt áll. Az őszi évadnyitáskor mutatjuk be a részleteket.

Az új évadot a túlélés évadának nevezte Takács László János. – Nem tartunk új felnőtt bemutatót, hanem az előző évek sikerdarabjai közül kettőt tartunk műsoron – tette hozzá a Roxínház Egyesületének elnöke. – Sajnos gazdasági okokból jelenleg úgy tűnik: nem tudjuk folytatni a Kaposvári legendák sorozatunkat sem. Gyermekelőadásból viszont két nagyon izgalmasat szeretnénk színpadra állítani. A közönségkedvenc Anconai szerelmesek és az Indul a bakterház mellett újdonság lesz a Lúdas Matyi és a Holle Anyó.