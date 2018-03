Túlélőcsomagot készítettek a diákok

Tekintettel az időjárásra a laktanya falain belül állították fel azt a 19 állomást a siófoki katasztrófavédelmi kirendeltség munkatársai, melyek teljesítésével katasztrófavédelmi ismereteit mérte össze 20 csapat. Ezúttal 80 diák vett részt a találkozón.

A pontszerzésen kívül új ismereteket is szerezhettek az általános és középiskolás fiatalok. A négytagú csapatok előbb tesztlapot töltöttek ki, később nyúlgátat építettek, túlélőcsomagot állítottak össze, s akadálypályán és activityben is próbára tett tudásukat. Újabb feladatként tűzoltó szakfelszereléseket és a veszélyes anyagot jelölő táblát is fel kellett ismerniük.

– A diákok bizonyították, hogy tisztában vannak a biztonságos tűzrakás és a vízen tartózkodás szabályaival is – tájékoztatott Bázelné Mihályka Szabina, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. – A megméretés után az együttműködő és civil szervezeteknek köszönhetően további ismereteket gyűjtöttek az erdők védelmével kapcsolatban a fiatalok, s gyakorolták az újraélesztést és meghallgatták, hogy katasztrófa esetén miként lehet ellátni egészséges ivóvízzel a lakosságot.

Az általános iskolások végeredménye: a balatonföldvári Széchenyi Imre Általános iskola Katasztrofour Junior csapata végzett az élen, második a balatonszabadi Kincskereső iskola Szabad suli csoportja, s a balatonföldvári iskola Katasztréfák csapata végzett a harmadik helyen végzett. A középiskolások közül Vízcsap-at győzött, a dobogón őket követték a Tűzcsap-at (siófoki Perczel Mór Gimnázium), s a Siófoki SZC Baross Gábor Szakgimnázium és Szakiskola (Tűztiprók) végzett a harmadik helyen.