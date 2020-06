Legyőzte a koronavírust, most visszamenne dolgozni

Fabi József egész életében a villanyszerelő szakmában dolgozott, mestervizsgát szerzett, segített villamosítani a somogyi falvakat, a Balaton-parti üdülőket. Néhány nap múlva 80 éves lesz. Felgyógyult a koronavírusból, és nemrég a cége pályázott, hogy megőrizhessék a munkahelyeiket.

Otthonában kerestük meg Fabi Józsefet, akit még kimerít a hosszú beszélgetés, ezért oxigénpalack és maszk van mellette, szippant egyet, ha elfárad. Ennek ellenére szívesen beszélt az életéről.

– Véletlenül lettem villanyszerelő, a történet 1956-ban kezdődött – emlékezett vissza a történelmi időkre. Eredetileg kőműves akart lenni, majd az uránbányában dolgozott Kővágószőllősön, ott érte a forradalom. Fiatalemberként magával ragadták az események, fegyvert is kapott, ami nem volt működőképes, otthagyta. Hazament Becefára, ahol a forradalmi gyűlésen ajánlott neki munkát a falu magán-villanyszerelője. Hívta dolgozni, de kevés napidíjat ajánlott, végül megállapodtak 75 forintban. Elment, és megszerette a szakmát.

– Azután kezdődött a falvak villamosítása, ezt az óriási munkát mi végeztük el – idézte fel a múltat. – Somogy és Baranya déli részére hoztuk el az áramot. Rá kellett beszélni a parasztembereket, mert kezdetben sokan azt mondták, ha eddig jó volt villany nélkül, ezután is jó lesz. Azokat kellett meggyőzni, akikre hallgatott a közösség. Úgy tudtuk elérni, hogy azt mondtuk, a másik már megcsináltatta. Így aztán senki sem akart lemaradni.

Az 56-ban kapott fegyver azonban majdnem bajba sodorta. Mivel aláírta, amikor átvette, később bevitték a szigetvári rendőrségre, ahol „ellátták a baját”. Az akkori munkáltatója rokona azonban a pártbizottságon dolgozott, így ki tudták hozni. Csak annyit mondtak neki a rendőrök, hogy elmehet, sőt az egyik az őrs kapujában még hozzá is tette: „Gyorsan tűnjön el!”

Fabi József 59-ban végzett villanyszerelőként. A pécsi hőerőműben helyezkedett el, ahol kitanulta a szakma csínját-bínját, a vezérlőteremben a mérnökök mellett dolgozott. Magas színvonalra emelte a tudását. Bevonult katonának, ott is munkával foglalkoztatták. Látták, hogy mennyit tud, s még tovább küldték tanulni a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola technikusi szakára, majd a pécsi Zipernowsky-n végzett. 1963-ban megnősült, 1996-ban már abban a szakmunkásképzőben tanított, ahol diákként tanult. Sok munkahelye volt, de az 56-os múltja miatt mindig utánanyúltak. Iparengedélyt akart, de csak működési engedélyt kaphatott, így gyakran más neve alatt kellett dolgoznia. Végül a somogyapáti tanácselnök-asszony harcolta ki a pártbizottságnál, hogy engedélyt kapjon, mert sok munkája volt a faluban. Pécsen mestervizsgázott kiváló eredménnyel, ami nagy szó volt, mert akkortájt az országban csak egy ilyent adtak ki.

– Elkezdtem dolgozni, és a Balatonról érkeztek a megrendelések, ami 100 kilométerre volt Szigetvártól, ezért Balatonlellén vettünk egy telket, és oda építkeztünk 1973-ban – mesélte. – Azóta is a villanyszereléssel foglalkozom, de volt egy kereskedelmi cégünk is, ami a rendszerváltás után tönkrement, mert nem fizettek ki a megrendelőink, akiknek nagy tételben szállítottunk. Még az amerikai hadsereg is az adósunk maradt Taszáron, hazaküldtek, hogy legyek nyugodt, mégsem küldték a pénzt.

Jelenleg virágzó villanyszerelő vállalkozást működtet Lellén, és 11, jól képzett embernek ad munkát. A fia intézi a gyakorlati ügyeket, tárgyal az ügyfelekkel, Fabi József könyvel és irányítja a céget a nagy tapasztalatával. Arra pályáztak, hogy a koronavírus-járvány utáni helyzetben is megtartsák a munkahelyeiket, ebben remélnek támogatást a kormány gazdaságvédelmi intézkedéseitől. Az idős villanyszerelő júliusban lesz 80 éves, töretlen a munkakedve, bízik a jövőben. Ismert, hogy néhány hete ő is megfertőződött a koronavírussal, de már jobb az állapota. Nagyon megviselte szeretett felesége elvesztése, most is elfutja a szemét a könny, ha szóba kerül, hogy Margit néni lett a vírus somogyi áldozata. Gabi lánya 15 napig éjjel-nappal mellette volt, és a család többi tagja is sokat segített.

– Már lábra álltam, de újra kellett tanulnom járni, olyan gyenge voltam, ugyanis két hétig feküdtem, és 15 kilót fogytam a betegség alatt– mondta. – A feleségemet egy héttel korábban vitték be a vírussal, nagyon köhögtünk, rosszul voltunk. A lányom ragaszkodott hozzá, hogy nekem is be kell mennem. A kaposvári kórházban állapították meg, hogy nekem is koronavírusom van, a feleségemmel egy szobában voltunk. Öt napig feküdtünk együtt az infektológiai osztályon, az első két napban még tudtunk egymással beszélni. Lélegeztető gépen volt, és sajnos láttam, hogyan romlik az állapota. Nekem 39-40 fokos lázam volt hat napig, nem tudtam magamról. Amikor felébredtem, fulladoztam, hánytam. Szerencsére azóta azonban felépültem, és tovább szeretnék tevékenykedni a villanyszerelői szakmában.

Okos lakás a villanyszerelő szakma jövője

Nagy kihívás előtt áll a villanyszerelői szakma, és egyre inkább univerzálissá válik, fejtette ki Fabi József, elmondva azt, hogy mostanában mi foglalkoztatja. A mai kor elvárásainak megfelelően egyre inkább okos lakások készülnek, és ezekben az otthonokban az elektromos rendszert már úgy kell kialakítani, hogy a tulajdonos a távolból is követni tudja, hogy mondjuk milyen hőmérséklet van a lakásban, mit tud működésbe hozni a berendezések közül, hogyan tudja irányítani. A közelmúltban készítettek 12 okos lakást Balatonfüreden. Újabb feladat az elektromos autóknak töltőhelyet készíteni, ezt is csinálja a balatonlellei cég. Fabi József hangsúlyozta, hogy a folyamatos továbbképzés szükséges a villanyszerelői ágazatban, ennek szellemében dolgozik a vállalkozása. Két beosztottja is tanfolyamon tanul jelenleg, van, akit villámhárító-ellenőrzőnek képeznek.