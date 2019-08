Túléltük a legmelegebb napot

Hőségriasztást adott ki hétfőn éjfélig az országos tisztifőorvos, sokak szerint a nyár talán legmelegebb napján vagyunk túl. Kaposváron a délutáni órákban 34,2 Celsius fokot mértek, a Balaton vízhőmérséklete 26,7 fok volt, a kánikulára fiatalok és idősek egyaránt panaszkodtak. Kisvárosnyian kerestek menedéket hétfőn a Virágfürdőben.

– Bár a pékek hozzászoktak a meleghez, de a mostani hőség szinte mindenkit megvisel – hangsúlyozta Kelemenné Csányi Mónika, a mezőcsokonyai Csányi Pékség vezetője. – Hideg ásványvíz és gyakoribb pihenő: ilyen körülmények között erre van szükség. A pékek délután és este dolgoznak, a sofőrök éjfél után már szállítják a friss árut a boltokba.

Tekintettel a hőségre, kisebb csoportokban dolgoztak a hőségben a mezőcsokonyai közmunkások. Ha valaki rosszul lenne, akkor rögtön segítségére siethetnek a társak. Hétfőn hajnali hatkor indult a műszak, s már ebéd előtt leszedtek az 50 kiló kovászos uborkán kívül 25 kiló paradicsomot és 15 kilónyi paprikát is, tudtuk meg Sudár Zoltán polgármestertől. Hőség tombolt a Balaton-parton is, az éttermekben, büfékben dolgozókat megizzasztotta a tikkasztó időjárás. Borsi András, a siófoki Hintaló vendéglő tulajdonosa elmondta: a konyhán dolgozó alkalmazottaknak még nehezebb ilyenkor a helyzetük, de mindent megtesznek, hogy elviselhető legyen a munkakörülmény. Összesen 13-an – szakácsok, felszolgálók, kézilányok, pultosok – dolgoznak a vendéglátóhelyen.

Hőségriadó ideje alatt hűtött ivóvizet, s a leégés ellen megfelelő öltözéket – UV-védelemmel ellátott szemüveg, nyári sapka – és magas faktorszámú védőkészítményt kaptak a Magyar Közút dolgozói. A cég munkatársai a kaposvári üzemmérnökség területén burkolatjavítási munkát végeztek, műtárgyat tisztítottak a 610-es úton, Táska térségében a padkarendezés adott munkát, a szántódi egység munkatársai többek közt kátyúztak.

– Az újabb munkagépek, útellenőri és brigádszállító autóink klímával felszereltek, ami csökkenti a hőség által okozott egészségügyi kockázatot – közölte a Magyar Közút. – A munkák szervezésénél és ütemezésénél arra törekszünk, hogy minél kevesebb legyen a szabadban végzett tevékenység. Ezeket a lehetőséghez képest megpróbáljuk átütemezni úgy, hogy a szolgáltatásunk színvonala ezzel ne csökkenjen.

Az óránkénti pihenőidőre a legközelebbi hűtött helyiségbe tudnak bemenni a kollégák, tájékoztatott Varga Ivett, az E.On szóvivője. A hőség elől rengetegen a vízpartokon kerestek menedéket, a kaposvári Virágfürdőben hétfőn kiemelkedő forgalommal zártak. Délután négy óráig 2497-en váltottak belépőt.

Kiszáradásveszélyre figyelmeztettek

– Kánikula idején mindenkinek ügyelni kell a fokozott folyadékbevitelre, szükség szerint a szokásos mennyiség többszörösére is szükség lehet – hívta fel a figyelmet hétfőn a polgármesteri hivatal tájékoztatójában. Azt is közölték: fontos a só pótlása is, s a szabadban végzett sportolást is korlátozzuk a reggeli vagy a kora esti órákra. Nyomatékosan felhívták a figyelmet arra is: ne hagyjon senki kisgyermeket, állatot bezárt gépkocsiban. Még résnyire lehúzott ablaknál is könnyen túlhevülnek, kiszáradnak.