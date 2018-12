Túlórával enyhítik a munkaerőhiányt több óvodában is

Még mindig több tucatnyi pedagógus hiányzik a somogyi iskolákból és óvodákból. A legtöbb tanárra a Kaposvári Szakképzési Centrum intézményeiben lenne szükség, óvodapedagógusra pedig a dél somogyi falvakban.

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Folyamatos problémát jelent a megye több intézményében is a pedagógus hiány. Homokszentgyörgyön, Ladon és Darányban is hónapok óta szükség lenne óvónőre. Ketten már pályáztak a betöltetlen álláshelyekre, a jelentkezők azonban nem rendelkeznek megfelelő végzettséggel, a homokszentgyörgyi óvodába is egy tanárnő érkezik januártól.

– Ladról szeptember óta hiányzik óvónő – fogalmazott Ungváriné Kun Eszter, a Drávamenti Óvodák, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője. – Egy-két éven belül pedig még nagyobb lehet a probléma, ugyanis a hozzánk tartozó 13 óvodából várhatóan nyolc, tíz ember megy majd nyugdíjba, akiknek a helyét szintén pótolnunk kell. De nemcsak az óvodában vannak gondok, hanem a gyermekjóléti szolgálatnál is hiányoznak szakemberek – tette hozzá Ungváriné Kun Eszter.

Mesztegnyőn sem jobb a helyzet. A település óvodájába kettő pedagógusra lenne szükség, egyikükre azonnal, a másikra pedig hamarosan, ugyanis nyugdíjba megy az egyik óvónő. – A munkaerőhiányt úgy tudjuk pótolni, hogy többet dolgozunk – hangsúlyozta Kotnyek Hajnalka, a Mesztegnyői Óvoda megbízott vezetője. – Túlterheltek a kollégáim és már nagyon fáradtak, de egyelőre nem akadt jelentkező az állásra. Azt gondolom, hogy ha több fizetéssel járna ez a szakma, akkor a fiatalok körében is népszerű lenne – mondta el lapunknak Kotnyek Hajnalka.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Belügyminisztérium közszféra állásportálja szerint Somogy megyében az említett települések mellett Balatonszabadi, Nikla, Rinyabesenyő, Nagybajom, Tab, Kaposfő és Simonfa is keres óvónőt. Utóbbi faluba már február óta várják a jelentkezőket, de egyelőre senki nem adta be az önéletrajzát. – Nem vonzó a vidéki pálya – nyilatkozta Bodrog Gábor, Simonfa polgármestere. – Sajnos a városba mennek el dolgozni az emberek, ezért sem találunk óvónőt, pedig ha kell, akkor szolgálati lakást is tudnánk biztosítani a jelentkezőnek – tette hozzá.

Nyelv és matektanárból hiányzik a legtöbb

Betöltetlen tanári állásból is sok van Somogyban. Az adatok szerint 28 tanárt azonnali kezdéssel fel tudnának venni a megye iskolái. A legtöbb pedagógusra – összesen 19-re – a Kaposvári Szakképzési Centrum Intézményeiben lenne szükség. Kaposvárra, Tabra és Barcsra is keresnek nyelvtanárt, de matematika, fizika, magyar és informatika szakos pedagógusok jelentkezését is várják. A Kaposvári Tankerületi Központ kettő álláshelyet hirdetett meg, a Kaposvári Járásban rajz, a Nagyatádi Járásban pedig tanítót keresnek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS