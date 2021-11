Túlpörgött a gőzben a vízváriak konyhája

A kistérség kilenc települését a vízvári iskola konyhája látja el ebéddel, mert a közeli Babócsán csúszik az iskola, s vele együtt az iskolai konyha felújítása. A létesítménynek azonban nem tesz jót, hogy szinte háromszoros kapacitással kell üzemelnie. A túlzott páraterhelés miatt ugyancsak felújításra szorul.

Ezt ne hagyja ki! Karácsony a Kispesten bevált módszerrel siklatná ki a fenyegető vizsgálatot

A hetvenes években építették az iskolát Vízváron, amely akkor 250 gyermek befogadására volt alkalmas. Napjainkban a kilenc tantermes intézménybe tizenhét alsó tagozatos jár, a felső tagozat ebben az intézményben megszűnt.

A helyi óvoda három csoportjának is itt főznek, a konyha 170-200 adag ebédre állt be az elmúlt évek során. Vízvár, Bélavár, és Heresznye szociális intézményeit is hivatott ellátni a kifőzde. Két éve azonban Babócsának és vonzáskörzetének is innen szállítják az ebédet, amely csaknem háromszorosára növelte a konyha igénybevételét, napi 450-470 adag is készül.

– Kilenc település ellátását biztosítjuk erőn felül – mondta Kozma László, Vízvár polgármestere, miközben az épület plafonját mutatta, amelyet kíméletlenül kikezdett a gőz. – Az amúgy is felújításra szorult épületen az elmúlt két év sokat rontott. Konyhafelújításra 2020-ban pályáztak, ám akkor nem felelt meg a feltételeknek az intézmény, mivel a közös fenntartó még nem fejezte be a babócsai konyha felújítását, amely az iskola épületéhez tartozik – tette hozzá a polgármester. Az idén már sikeres konyhafelújítási pályázatnak örülhettek, de nem felhőtlenül.

– A pályázat csupán az óvodások és a bölcsődések létszámát vette figyelembe, így gyerekenként 800 ezer, vagyis mindösszesen csupán 17 millió forintot nyertek most. Ezt az összeget hárommillió forint önrésszel egészítette ki az önkormányzat, és a többcélú társulás is adott hozzá 4,5 milliót. Mivel az épület teteje az iskoláéval egyben óvja a falakat, a fenntartó vállalta, hogy az oktatási intézmény 50 millió forintos tetőfelújításra irányuló pályázatának keretében a konyha régi, lapos tetővel járó nehézségeit is megszünteti. A beázás évente milliós nagyságrendű károkat okozott – mutatott rá a polgármester, aki szerint szervezés kérdése, hogy a felújítási munkálatok ne akadályozzák a kilenc település ebédellátását.

Két hét alatt megszépülhetne

A konyhabelsőt is korszerűsítenék. A gépészet és a felszerelések modernizálása mellett páraelszívókat is telepítenének, valamint a burkolat is megújulna, s a fejlesztés során különnemű öltözőket is kialakítanának. Szervezés kérdése a gyors konyhafelújítás; Kozma László polgármester szerint nem áll meg az élet, ha neki látnak a felújításnak. Úgy véli, akár a tavaszi szünetben, két hét alatt is elvégezhető a korszerűsítés. Az önkormányzat célja: megtalálni azt a megfelelő kivitelezőt, aki tavasszal két hét alatt megvalósítja elképzeléseiket, hogy zökkenőmentes legyen az ebédellátás. A tetőt is ebben az időszakban cserélnék le, mert a téli, bizonytalan időjárást hozó heteket nem tartják szerencsésnek az effajta felújításhoz.