Aprólékos munkával készíti tündéreit Rózsa Ágnes

A nagyatádi Rózsa Ágnes példája is jól szemlélteti, hogy kitartással sokkal több is lehet egy hobbinak induló tevékenységből. Tűnemezeléssel készülő apró tündérei, ember- és állatfigurái sokakhoz elkerültek már az elmúlt években.

– Öt évvel ezelőtt, egy őrségi kiránduláson találkoztam a vizes nemezeléssel – idézte fel Rózsa Ágnes. – Ott próbálhattam ki a technikát, egy tulipánt készítettem. Nagyon megtetszett a tevékenység és a sok színes gyapjú. Sokat keresgettem az interneten a témában, és rátaláltam a technika egy másik ágára, a tűnemezelésre. Hazánkban a tűnemezelés az utóbbi években kezdett elterjedni, így az alapokat külföldi weboldalakról sajátítottam el. Sok-sok gyakorlás révén bővült a tudásom.

Ám Rózsa Ágnes nemrégiben úgy döntött, hogy teljes egészében a tűnemezelésnek szenteli mindennapjait. Azt azonban maga sem gondolta volna, hogy egy napon szeretett hobbijára válthat, hiszen egy egészen más területen dolgozott ezelőtt. – A sok-sok pozitív visszajelzés is megerősített abban a döntésben, hogy csak a tűnemezeléssel foglalkozhassak – jegyezte meg.

Mint mondta, mindig is kedvelte a tündérek, manók varázslatos világát, nem véletlen, hogy Tündérrózsa Kézműves Műhelyre keresztelte tevékenységét. Egy-egy tündér elkészítése aprólékos munkát jelent, több órát vesz igénybe. Gyapjúra, egy nemezeléshez használatos speciális tűre, s egy alátétre van szükség a munkavégzéshez. – Babáim természetes alapanyagból, waldorf stílusban, születnek – mondta Rózsa Ágnes. – Ez azt jelenti, hogy az arcuk nincs részletesen kidolgozva, szemük, szájuk legfeljebb jelzés értékű, így mindenki a saját lelki állapotát, érzéseit láthatja bennük.

Sokféle alkalomra, esküvőre, házassági évfordulóra, babavárásra, születésnapra és karácsonyra is készített már nemez figurát Rózsa Ágnes. Köszönőajándékként kapták például pedagógusok is, de óvodákból is többször megkeresték. Külföldi országokba is „repült már tündér”. Volt például, aki mexikói ismerőseinek szánta a meglepetést.

Történetmesélés gyapjúból

Rózsa Ágnes elmondta: már az az igény is felmerült, hogy tanítsa a technikát. Nem kizárt, hogy a közeli jövőben tanfolyamot is szervez majd. Elsődlegesen azonban a vállalkozása mindennapjainak kialakításán dolgozik. Sok ötlete van még, amit megvalósítana. A vizes nemezelésben is szeretne fejlődni. – A tündérek által sok hasonló érdeklődésű embert ismerhettem meg – tette hozzá. – Egy kedves hölgy csodaszép verseket ír, adódott az ötlet, hogy illusztrálhatnám néhány művét. Szeretném majd megalkotni egy szívemhez közel álló történet jelenetét is gyapjúból. Ez lehetne akár egy kiállítás alapja is, azt hiszem.