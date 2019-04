Turista látványosság és táborhely lehet az egykori település

Lelkes falumentők szabadítanák ki a pusztulás karmai közül a béndekpusztai kápolnát és Árpád-kori templomromot, a nem kis vállaláshoz most képviselői segítséget kaptak.

Még az 1970-es években is lakták a Hácstól nagyjából két kilométerre található Béndekpusztát. Mondhatni, pezsgő élete volt a szórványnak, ahol iskola, bolt és egy Árpád-kori templom is volt. Sőt, a településen két kastély is állt valaha, egyik a Niczky, másik a Kacskovics család birtokában.

Az utolsó lakók 1983-ban hagyták el a települést, ők szó szerint mindent vittek: még a házakat is. Azóta elbozótosodott a terület, de megmaradt a kápolna, a mögötte található templom állaga pedig egyre romlik. – A boltív és a pillérek annyira speciálisak, hogy azt gondoltuk ezt saját erőből nem tudjuk megóvni – mondta Csökli Orsolya, Hács polgármestere. – Ezért kértük Móring József Attila, országgyűlési képviselő segítségét.

A honatya bejárta a területet a lelkes hácsi falumentők kíséretében és teljesen magával ragadta a hely szelleme. – Most azon próbálunk meg dolgozni, hogy ezt a romot a teljes pusztulástól megóvjuk – mondta lapunknak Móring József Attila.

A templomromon van mit dolgozni, derült ki a bejárás alkalmával, azonban kápolna már tető alá került, így nem áznak falai. Korábban a néhai Kőhegyi György saját erejét nem kímélve, gépekkel, anyaggal dolgozott azon, hogy a templom a mai napig állhat. Ő volt a béndeki falumentés egyik motorja, de maradtak hívei, akik folytatják a munkát és az önkormányzat is segít.

Molnár Zoltán az egyik szerelmese Béndekpusztának, dacára annak, hogy személyes kötődése nincs az eltűnt településhez. – A jövő generációinak is látnia kell, mit hagyta hátra apáink, akik szorgosan dolgoztak – mondta Molnár Zoltán. Hozzátette: amikor egy ilyen építményt megőriz a közösség, egy építészeti stílus jegyei is fennmaradnak, amely biztosítja, hogy egyszer még újraéledhet.

A területet most is sokan látogatják, mondta Molnár Zoltán. A hozzátartozók még járnak a temetőbe, de a cserkészek és túrázók is érintik, hiszen a zöld túra útvonalán fekszik.

A környező erdőket már megmentette Kalivoda Imre, aki hatvan hektárnyit megvásárolt és azt tervezi rendszeres gyerektáborokat tart Béndekpusztán. – Szeretnénk megmutatni az embereknek ezt a helyet – mondta a hácsi MosolyVölgye Alapítvány alapítója. – Nagy álmom, ha kapunk támogatást, mozgássérült gyerekeknek szeretnénk a patakparton egy utat kialakítani. Egy olyan jurta tábort is szeretnénk, ahova kerekesszékes gyerekek is el tudnak jönni.

Ehhez hasonló nincs még az országban, tette hozzá. Egy tábort már tartottak, annak nagy sikere volt, ezt folytatnák a jövőben is.