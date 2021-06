Mágnesként vonzza a turistákat a boglári part

Egy-két éven belül a mostaninál is vonzóbbá válhat Balatonboglár a látogatók szemében. A koronavírus nem kímélte a település költségvetését, ennek ellenére újabb nagy turisztikai célú beruházások előtt állnak.

Rányomta a járvány a bélyegét a város büdzséjére, Mészáros Miklós polgármester szerint mintegy 100 millió forintos bevételkieséssel számolhatnak. A legfájóbb a közterülethasználati díjak elmaradása, melyből minden évben jelentős bevétele van a településnek.

Az idei évben szerették volna bevezetni a fizetős parkolást is, melynek bevételéből az ingyenes strandok magas fenntartási költségein enyhíthettek volna. A bevételkiesés kisebb beruházásokat is megcsúsztatott a városban.

Szerencsére azért van ok örömre is, hiszen nemrég befejeződött a kultúrház felújítása: az új nagyszínpad a Csiky Gergely Színház egy díszelőadásának keretein belül debütálhat június második felében. Folytatódott a strandfejlesztési program is a turisztikai ügynökségtől elnyert támogatásnak köszönhetően. Három strandra költenek fejenként 30 millió forintot.

A Platán strandon folytatták a térkő cseréjét, a Sziget strandon a baba-mama szoba és a vizesblokk felújítását végezték el, a Kodály strandon pedig a vizesblokk újult meg, tereprendezést végeztek, s újabb napozófelületeket alakítottak ki.

Zöld lámpát kapott a Jánoshegy fejlesztési elképzelése is: 800 millió forint támogatást nyert a város a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ). A beruházás 97 százalékos támogatottságú, így kevésbé terheli meg a városkasszát. Borteraszok, egy látogatóközpont kialakítása, villamosítás és szilárd út kialakítása kezdődhet meg jövőre, melynek köszönhetően az érintett terület is bekapcsolódhat a turizmus vérkeringésébe. Egy másik, szintén az MTÜ által kiírt pályázaton 600 millió forintot nyert el az önkormányzat, melyből a Buborék fürdő teljes átépítését valósíthatják meg. Erre már a támogató okirat is megvan, ősszel kezdődhet meg a munka.

A Várdombra megálmodott magasösvény jogi vitája továbbra is tart, jelenleg egy szakértői bizottság vizsgálja a tervezett beruházás környezetre gyakorolt hatását. Ha megengedhetőnek minősítik a kivitelezést, újra beadja a város az építési engedélyt a kormányhivatalhoz.

Megnyitották a Sellő kempinget

Mint, ahogyan arról korábban a Sonline elsőként beszámolt, egy kecskeméti vállalkozás vásárolta meg a Sellő Kempinget.

Nemrég meg is nyitotta kapuit a kemping, melyet már most is sokan látogatnak. – A balatonboglári kempingnek sohasem volt gond a szezon, a vendégek 75-80 százaléka visszatérő törzsvendég – mondta Rajnai Attila, a kempinget működtető Partisellő Kft. ügyvezető igazgatója. – Van, aki szezon elejétől a végéig itt van, jelen pillanatban is a törzsvendégek 20-25 százaléka letette a lakókocsiját, lakóbuszát a parcellákra. Az elő- és az utószezont kell még kitalálnunk, ami mostantól változik majd, azaz nyitva lesz a kemping, amíg az idő engedi. Nem biztos, hogy nyugati, külföldi vendégünk lesz a főszezonban, sokaknak nincs még védettségi igazolványa. Ugyanakkor a törzsvendégeink háromnegyede magyar család. Közel 150 parcella van a kempingben, persze nem mindben lakóautó parkol, ma már igazán sokszínű a kempingezés.

Fotók: Tompos G.